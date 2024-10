The following students were named to the Honor Roll for the First Nine Week grading period:

Carrie Crocker, Caylee Crocker, Ezra Seitz, Emma Baker, Wesley Congrove, Kamden Kilgore, Charlee Baxter, Braylee Brewer, Alex Groves, Lily Aimes, Carlisle Begley, Kiara Grooms, Alex Simonson, Brenlynn Chamblin, Brayden Cornett, Thomas Cutshall,Granger Rhonemus, Karson Cowan, Sawyer Hayslip, Khloe Vinson, Bryce Thatcher,Kyra Storer

Ethan Silvia, Sophia Hall, Kara Fuchs, Clarys Cox, Eden Seitz, Ella Seitz, Sophia Hill, Harley Caseltine, Sadie Dryden, Preslee Miller. Evan Thompson, Fletcher Watkins, Jaylee Crum, Allyson Fooce,Kaylynn Foster, Aubree Hoop, Haydn Jaeger, Ella Ross, Peyson Jones, Makayla Nickerson, Alexis Taylor, Ryleigh Gustin, Parker Lewis, Gavin Rowe, Samson Strong, Lylah Adams

Lane Bennington, Derrick Clarkson, Lauren Ellis, Jason Hayslip, Xavian Barr, Brayden Bayless, Amber Greenfield, Emma Grooms, Ashlynn Johnson, Gracelyn Motil, Liam Newland, Piper Stapleton, Carter Turner, Shane Taylor, Ella Boling, Kaydence Brewer, Stella Rhonemus, Ella Shupert, Raeghan Rothwell, Jace Morgan, Dylan Lloyd, Madison Horsley, Addison Ayres