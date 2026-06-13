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Senior Profile- Colim Tolle, North Adams High School

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Colin Tolle

SCHOOL:

North Adams High School

PARENTS:

Aaron and Kathy Tolle

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Baseball, Soccer

FAVORITE SPORT:

Soccer

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Winning

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Conditioning

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Playing Minford in the District Finals

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Zach Bryan

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Jamaica

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Grown Ups”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

The Office

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Gym

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Hanging out with friends

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

The Scioto Ribber

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Adam Sandler

FUTURE PLANS:

Go to college

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