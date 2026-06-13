Senior Profile- Colim Tolle, North Adams High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Colin Tolle
SCHOOL:
North Adams High School
PARENTS:
Aaron and Kathy Tolle
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Baseball, Soccer
FAVORITE SPORT:
Soccer
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Winning
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Conditioning
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Playing Minford in the District Finals
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Zach Bryan
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Jamaica
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Grown Ups”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
The Office
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Gym
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Hanging out with friends
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
The Scioto Ribber
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Adam Sandler
FUTURE PLANS:
Go to college
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