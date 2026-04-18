Senior Profile- Kenidee Turner, Manchester High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Kenidee Turner

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Bo and Marsha Turner

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Volleyball, Track

FAVORITE SPORT:

Volleyball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Friends

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Long practices

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Pink-Out games in October

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Geoge Jones

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

The whole world

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Interstellar”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

The Walking Dead

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Science

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Riding horses

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Scioto Ribber

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Lionel Messi

FUTURE PLANS:

Be rich and healthy

