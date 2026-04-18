Senior Profile- Kenidee Turner, Manchester High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Kenidee Turner
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Bo and Marsha Turner
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Volleyball, Track
FAVORITE SPORT:
Volleyball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Friends
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Long practices
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Pink-Out games in October
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Geoge Jones
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
The whole world
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Interstellar”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
The Walking Dead
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Science
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Riding horses
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Scioto Ribber
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Lionel Messi
FUTURE PLANS:
Be rich and healthy
