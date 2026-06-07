West Union Elementary releases Honor Roll for Final Grading Period

Third Grade
All A’s: Autrey Blevins, Oaklee Blythe, Chestena Doss, Leelan Mack, Liam Price, Colton Taylor, Lennox Taylor, harleana Collins, Silas Hayslip, Emmett Hill, Hallie Hopkins, Dahlia Pennington, Nevaeh Waldron, Willow Jackson, Mikey Williams, Josephine James, Adley Littleton, Blake McLaughlin, Jensen Pollard, Lydia Francis, Timothy Lewis, Ellie McCarty, Alayna Mosbacker, Chance Reed, Evan Bays, Myla Bishop, Christopher Bousquet, Maylee Branblette, Gentry DeMint, Sylvia Fannin, Henry Hayslip, Jase Hoop, Josie Jones, Bentlee Mahon, Alayna Marion, Piper Pence, Aimslee Spires, Autumn Varney, Ali West, Jace Wickliff
All A’s and B’s: Connor Applegate, Anna Boggs, Karma Clifford, Railynn Ellis, Zayden Gilkison, Addilyn Harris, Layla Horsley, Addyson Marshall, Melanie Pribble, Jada Ramey, Paisley Steadman, Matthew Womelsdorf, Ryder Adkins, Gauge Bentley, Aleah Boudreau, Jonah Cross, Lincoln Davenport, Charlotte Fain, Weston Tolle, Jayce Ross, Allie Wait, Shelby Clifford, Bryden Combess, Paisley Donald, Brylee Grube, Michael (Carter) Hilderbrand, Braxton Holsinger, Zoey Hord, Avalon Jones, Kyler Knauff, Austin Pearson, Ariana Riley, Urijah Rinck, Raylynn Toole, Olivia Tomaselli, Lennox Collins, Hayleigh English, Kyson Grooms, Gunner Hammonds, Zoey Knox, Zander Rockey, Colten Short,
Fourth Grade
All A’s: Ayden Hurley, Colton Storer, Kane Jordan, Arabella Kirker, Paxton Ferrell, Evelyn Greene, Landry Hayslip, Avari Jones
All A’s and B’s: Avery Bays, Olivia Everhart, Rylie Frost, Beau Hayslip, Maggie Jenkins, Khloe Libby, Kyndall Redmon, Bailey Buck, Ryan Davis, Evelyn Hilderbrand, Sayler Mahaffey, Easton Mc Cann, Roland Purdin, Alora Reeves, Cohen Thatcher, Madison Wagner, Layton Grooms, Kimberly Grumbling, Aubree Lewis, Valan Purdin, Brynn Walters, Lilly Warner, Keaton Edmisten, Bryce Purdin, Callie Ramey, Devin Reeves, Lucy Shiveley, Joseph Wait, Maylee Westbrook,
Fifth Grade
All A’s: Maggie Branblette, Landen Collins, Carrie Crocker, Gabi Wikoff,Isabella Howell, Kline Cox, Caylee Crocker, Gracie Greene, Emma Nichols, Wyatt Holsinger, James Jenkins, Saria Marshall, Ella McClaughlin
All A’s and B’s: Ayva Applegate, George Shanor, Isabella Stevenson, Maxwell Sullens, Jaxon Vogler, Annalee Young, Izabella Simmers, Clora Centers, Isla Dryden, Ralstin Hayslip, Asher Smith, Aiden Storer, Deacon Butcher, Nyjah Chamblin, Allison Boggs, Derringer Darnell, Payton Hunter, Lakelyn Mashburn, William Warner, Braxton Applegate, Emma Baker, Wesley Congrove, Cynthia Edwards, Joselyn Hayslip, Raelyn Taylor, Addilyn Walker, Rayland White,
Sixth Grade
All A’s: Lyla Hilderbrand, Foster Taylor, Lily Ames, Brenlynn Chamblin, Alex Groves, Anna Huxmann, Symaura Marshall, Adelyn Grooms, Alexander Simonson, Rachel Thomas, Levi Adkins, Braylee Brewer, Keira Martib, Emmalee Rockey
All A’s and B’s: Wyatt Caldwell, Arca Carrington, Emberlee Dickens, Landen Freeman, Brenden Keidel, Serenity Dalton, Eli Parker, Jack Armstrong, Brayden Cornett, Konnor Fuchs, Jakiah Yost, Kyrsten Gibson, Parker Sexton
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