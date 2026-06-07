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Senior Profile- Josh Stevens, Adams County Christian

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Josh Stevens

SCHOOL:

Adams County Christian

PARENTS:

Clyde and Elara Stevens

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Being with my friends

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

The refs

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Beating Hillsboro last year, Senior Night

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Nickelback

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Route 66

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Hacksaw Ridge, Transformers”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Landman

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

History

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Going to the gym

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Cheddar’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Gabe Farrell

FUTURE PLANS:

Become an electrician and build a family

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