Senior Profile- Josh Stevens, Adams County Christian

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Josh Stevens
SCHOOL:
Adams County Christian
PARENTS:
Clyde and Elara Stevens
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball
FAVORITE SPORT:
Basketball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Being with my friends
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
The refs
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Beating Hillsboro last year, Senior Night
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Nickelback
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Route 66
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Hacksaw Ridge, Transformers”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Landman
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
History
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Going to the gym
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Cheddar’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Gabe Farrell
FUTURE PLANS:
Become an electrician and build a family
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