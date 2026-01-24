SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Austin Jones
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Richard and Betsy Jones
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Cross-Country, Track
FAVORITE SPORT:
Cross-Country
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Practice
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Going to regionals in Cross-Country
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Travis Scott
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Paris, France
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Star Wars: Revenge of the Sith”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Family Guy
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
History
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Hanging with friends
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Taco Bell
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Lebron James
FUTURE PLANS:
Join the workforce