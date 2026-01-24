SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Austin Jones

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Richard and Betsy Jones

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Cross-Country, Track

FAVORITE SPORT:

Cross-Country

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Practice

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Going to regionals in Cross-Country

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Travis Scott

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Paris, France

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Star Wars: Revenge of the Sith”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Family Guy

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

History

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Hanging with friends

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Taco Bell

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Lebron James

FUTURE PLANS:

Join the workforce