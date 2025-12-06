Seventh Grade
All A’s: ellie Armstrong, Bailey Bissantz, Brynley Bradford, Kendle Christman, Kade Cornette, Esme Crank, Colton Crawford, Tatum Crawford, Easton Gill, Tucker Glenn, Levi Lahmers, Ryker Manning, Layla Martin, Laken Mason, Jalen Michael, Voxy Nehus, Esmond Parker, Lexi Scott, Mason Shreffler, Emma Tomlin, Finn Vining, Zane Ward, Rayce Young
All A’s and B’s: Joseph Amiott, Lucas Biggs, Hollie Boyd, Chloee Cox, Braxton Dressell, Jocelynn Duffey, Grace Erkenbrecher, Saddie Fannin, Jasmine Feltner, Aubrey Fraley-Thompson, Beckett Garrison, Branson Geeslin, Kori Hesler, Siler Hupp, Laura Jandes, Austin Jones, Lillie King, Roman Krchmar, Ryder McNown, Lucy Meade, Royce Music, Victoria Putnam, Cooper Reid, Rylan Riffle, Emma Robinson, Trevor Shiveley, Torque Tong, Amy Wolford, Jayln York
Eighth Grade
All A’s: Hadley Allen, Luke Baker, Gabriel Baldwin, Benton Barcus, Peyton Bell, Joe Bishop, Abbagail Bolton, CJ Boner, Cyrus Brown, Brook Collett, Jaelyn Daniels, Adrian Dittmar, Kaleb Dotson, Adison Downing, Mya Eldridge, Ava Fannin, Joseph Foreman, Gage Garriosn, Emily Glenn, Bella Groves, Kelsie Harmon, Lillian Harper, Pierce Harper, Blake Hazelbaker, Braxton Hesler, Reece Houghton, Emma Howard, Camden Howard, Jax Kingsley, Aydaa Lewis, Reagann McAdams, Drew McCann, Jace Michael, Bryson Moore, Jazmyne Mowery, Selena Music, Marilla Ohnewehr, Savannah Patton, Amiya Raines, Easton Raines, Jacob Robinson, Zane Rothwell, Reese Schmitz, Lola Semple, John Smiley, Dawson Souder, Addison Spiller, Aubree Stapleton, Isaac Stratton, Erin Waters, Atley Watters, Brody Watters, Haylee Wheeler, Knox Williams, Kensington Winkler, Kruze Winkler, Jenna Work
All A’s and B’s: Braylee Colliver, Samuel Covert, Jax Davis, Nathan Ellis, Willow Foster, Allison Glenn, Jessie Groves, Ham Henson, Jess Hilderbrand, Bella Lytle, Ryland McGlone, Cooper Miller, Layne Moore, Bentley Parker, Levi Perine, Bryce Phelps, Lyric Ramsey, Story Reed, Jase Rhonemus, Rylen Shiveley, Abigail Staten, Kylee Trenary, Matthew Turner, Landon Wagner, Rey Willman, Makinley Wood
Ninth Grade
All A’s: Chloe Anderson, Chloe Armstrong, Sophia Barlow, Trinity Bosko, Tenzlee Burns, Grace Crank, Eros Dunkin, Ryan Gifford, Esmee Grooms, Emma Hafer, Laila Humphrey, Dustin Lynch, Alexis Marshall, Jet McCann, Sydney McCann, Denali Pence, Kenley Riggs, Brody Schweickart, Penny Strunk, Marnie Tolle, Colt Ward, Brynlee Willett, Lillian Wooten
All A’s and B’s: Lilly Achor, Ashlynn Bolton, Tristan Burke, Boston D’Ambra, Summer Daugherty, Morgan Daulton, Bronson Dean, Ashlyn Fields, Ashlyn Fitzgerald, Colby Gilbert, Abby Groves, Dalton Groves, Logan Heintz, Raelynn Johnson, Max Jordan, Tailor Lloyd, Chloe Love, Maci Moore, Tucker Ruble, Rutt Santiago-Aguilar, Heavenlee Sentney, Pierce Simpson, Kyser Swayne, Gracie Williams, Maverick Winkler, Roe Wolford, Zane Yaus, Ezekiel Young, Ezra Young
10th Grade
All A’s: Ava Baker, Brianna Cannon, Hudson Crawford, Jordan Daniels, Kloey Edwards, Trace Evans, Bethany Gibson, Bella Gray, Maxwell Gray, Alyssa McAdams, DJ McNown, Washynee Nehus, Addison Ormes, Lilly Parker, Ava Pemberton, Caralyne Reed, Emma Stambaugh
All A’s and B’s: Jaxon Baldwin, Zach Bess, Austin Bissantz, Ellie Bosko, Masin Chandler, Johnie Edwards, Kinsley Fogle, Brooklyn Hancock, Cierra Harmon, Jaida Harrison, Zackary Jones, Kynsleigh McCleese, Kylee Moore, Keatyn Palmer, TJ Prewitt, Daylee Robinson, Owen Simpkins, Carson Storer, Jerzi Tong, Landon Turner, Marley Whalen, Jacob Wheeler, Riley Woods, Olivia Wright, Bentley Zinn
11th Grade
All A’s: Haylee Arthur, Edan Doughman, Erin Doughman, Payton Grooms, Jackson Harper, Miley Hesler, Emmalyn Jamison, Mia Kingsley, Zoey Miller, Thaddeus Moore, Ava Pistole, Emma Pistole, Elizabeth Raines, Emma Thatcher, Jacob Thatcher, Payton Whalen, Morgan Wheeler, Olivia Wilson, Myla Wolke
All A’s and B’s: Grace DeAtley, Levi Jandes, Jesse Kennedy, Savannah Kennedy, Riley Kirker, Brooklyn Mahan, Kelby Mitchell, Riley Morgan, Layna Pistole, Carsyn Raines, Grant Richey, Cara Scales, Brevon Sheangshang, Jesse Stringer, Ahlyesa Taylor, Wyatt Unger
12th Grade
All A’s: Leeland Barry, Alaina Chaffin, Kensley Cornette, Arianna Cummings, Coy Fogle, Hannah Hesler, Jasmine Hill, Emma Jones, Kaiden Mason, Haylea Mofford, Dalton Pence, Angela Pownall, Cooper Roush, Caleb Shelton, Dani Stahl, Danny Stringer, Colin Tolle, Kaylie Whitman
All a’s and B’s: Eden Bosko, Cole Durbin