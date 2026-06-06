Seven MHS seniors awarded A.G. Lockhart Memorial Scholarships

From left, Kenyan Kingsolver, Austin Kingsolver, Jenny Lockhart, Traevyn Hilderbrand (Scholarship Recipient) and Kara Kingsolver.
From left, Aaron Lockhart, Elijah Crabtree (Scholarship Recipient), Jenny Lockhart and Kara Kingsolver.
From left, Aaron Lockhart, Joel Blythe (Scholarship Recipient), Jenny Lockhart and Kara Kingsolver.
From left, Aaron Lockhart, Landen Doyle (Scholarship Recipient), Jenny Lockhart and Kara Kingsolver.
From left, Jenny Lockhart, Abby Lucas (Scholarship Recipient) and Kara Kingsolver.
From left, Jenny Lockhart, Kenidee Turner (Scholarship Recipient) and Kara Kingsolver.
From left, AAron Lockhart, Parker Hayslip (Scholarship Recipient), Jenny Lockhart and Kara Kingsolver.
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