Manchester Elementary announces Fourth Nine Weeks Honor Roll

First Grade
All A’s: Jack Blevins, Paityn Blythe, Reese Caldwell, Zenlei Croghan, Harper Free, Benjamin Kegley, Vada Mattes, Teagyn Newland, Cassia Parks, Tenley Raines, Dawson Saunders, Emarion Wagner, Kaydence Walker, Kobe Wells
All A’s and B’s: Kyson Beeniongton, Lane Black, Katelyn Bowling, Cole Brown, Benjamin Hanson, Aislin Key, Locklyn Law, Shelbey Lyons-Fletcher, Audrie McDowell, Liam Miller, Jensen Nesbit, Waylon Nickoson, Credence patrick, Zaveah Perkins, Charlee-Brooke Powers, Anderson Stafford, Linkon Stafford, harper Vincent, River Wallace
Second Grade
All A’s: Natalie Bowling, Emily Campbell, Kelly Collins, Callie Combs, Dominic Doyen, Aston Fryman, Ava Hopkins, Elizabeth McGowan, Kolby O’Hearn, Wyatt Patton, Emory Polley, Wyatt Roberts, Addalynn Scott, Hayden Shope, Paisley Stewart, Zayden Thomas, Blakelyn Wagner, Charlene Whitt
All A’s and B’s: Adalind Akers, Jaidelyn Bayless, Max Beach, Wyatt Fox, Destiny Fryman, Faith Gould, Theodore Martin, Emmalynn Mers, Calvin Parks, Lily Richmond, Liam Shope, Shane Starrett, Daulton Tadlock, Braxton Thatcher, RellaRose Thompson, Isaiah Turner, Jaymee Winkle
Third Grade
All A’s: Braylynn Bradford, Caylee Brose, Johnathan Burton, Kyser Butt, Maylee Carter, Gunner Denning, Ronnie Fryman, Paislee Garcia, Baleigh Hopkins, Brylan Jones, Jace Jones, Aiden Kline, Savannah Lee, Rylie Littleton,Ayzik Lockhart,Brenna Lyons-Fletcher, Ariana Mack, Savannah Martin, Ariana Mefford, Raider Newland, Taelyn Newland, Madalyn Ramirez, Kaysen Rigdon, Collin Saunders, Keegan Shoemaker, Henslee Stamper, Kasen Strange, Kensington Trombley, Reighlyn Tucker, Achilles Ward, Austian Weisenhahn, Isaiah Wells
All A’s and B’s: Xavier Allen, Alykia Angel, Braxton Brooks, Levlyn Harrison, Degan Kinman, Justin Nesbit, Marley Patrick, Anson Smith
Fourth Grade
All A’s: Maelyn Irwin, James Jarvis, Keelan Manning
All A’s and B’s: Brantley Beasley, Legend Dickens, Sutton Dickens, Adalyn Fitzgerald, Kyra Fox, Amiyah Greene, Lindsay Grooms, Ellie Hafer, Jamison Jones, Madison Jones, Kenslee Lehr, Brylon Moore, Addison Paglia, Bentlee Powers, Asher Price, Bexleigh Spires, Liberty Spires, Kyser Ward
Fifth Grade
All A’s: Henry Baker, Ariana Barnes, Brady Inman, Jasie Jones, Mason Mack, Drayton Moore, Roman Napier, Kylie Parker
All A’s and B’s: Eli Alexander, Noah Applegate, Kinzleigh Bayless, Makayla Beach, Zaelei Croghan, Dolly Edwards, Hunter Franklin, Brantlee Garcia, Korbyn Hilderbrand, Annabelle King, Aveyn Lockhart, Maci Nicholson, Dallis Patton, Emma Puckett, Isabelle Rich, Liam Sebring, Emiley Smalley, Totus Williams
Sixth Grade
All A’s: Sarah Brown, Jesse Combs, Raylee Conn, Jensen Crabtree, Paisley Grooms, Adalyn Hughes, Alayna Lee, Annie Mack, Nova Nesbit, Lakyn Nitschke, Noah Pollitt, Ryan Rothwell, Liam Shoemaker, Reagan Smith, Andrew Spires, Alexis Swanager, Jackson Taylor, Sophia Wallace, Kinlee Wolfe
All A’s and B’s: Liam Carrow, Zayliah Fitzpatrick, Bryson Fox, Myra Free, Kylee Gilbert, Aliyah Gould,Payge Gould, Jace Grooms Kiley, Gage Gruber, Nick King, Kamilla Matheny, Landon Mefford, Kendall Neeley, Karter O’Hearn, John Paglia, Carson Patton, Paisley Price, Connor Scott, Colton Wallingford, Abriella Whaley
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