Senior Profile- AJ Cooper, West Union High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
AJ Cooper
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Kevin and Jay Cooper
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Golf, Track
FAVORITE SPORT:
Golf
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
The food after meets/matches
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Conditioning
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Going to state in golf my sophomore year
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Kanye, Bob Marley
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Greece
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Cars”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Suits
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Math
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Golfing, gaming
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Mi Camino Real
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Tiger Woods (in his prime)
FUTURE PLANS:
Attend Morehead State and major in Sports Management
