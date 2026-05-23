Senior Profile- AJ Cooper, West Union High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

AJ Cooper

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Kevin and Jay Cooper

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Golf, Track

FAVORITE SPORT:

Golf

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

The food after meets/matches

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Conditioning

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Going to state in golf my sophomore year

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Kanye, Bob Marley

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Greece

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Cars”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Suits

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Golfing, gaming

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Mi Camino Real

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Tiger Woods (in his prime)

FUTURE PLANS:

Attend Morehead State and major in Sports Management

