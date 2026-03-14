Senior Profile- Hannah Hesler, North Adams High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Hannah Hesler

SCHOOL:

North Adams High School

PARENTS:

Bill and Jane Hesler

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Cheerleading

FAVORITE SPORT:

Cheerleading

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Spending every day with my best friends

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Winning state for the first time or Julia dislocating her knee

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Ty Myers

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Ireland

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Shrek 2”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Gilmore Girls

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Ag

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Spending time with my family

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Dunkin Donuts

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Jazz Cruz

FUTURE PLANS:

Attend Eastern Kentucky University to study Speech Pathology

