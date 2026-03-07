SUBSCRIBE Now or RENEW
Account Login
Register

Senior Profile- Owen Yeager, West Union High School

in

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Owen Yeager

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Mark and Susan Yeager

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Soccer, Track, Cross-Country

FAVORITE SPORT:

Soccer

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Being part of a team

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Scoring an equalizer with just a few seconds left in a game

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Green Day

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Germany

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Amazing Spiderman 2”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

The Spectacular Spiderman

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Video games

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Raising Cane’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Lionel Messi

FUTURE PLANS:

Become a millionaire

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *