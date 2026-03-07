Senior Profile- Owen Yeager, West Union High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Owen Yeager
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Mark and Susan Yeager
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Soccer, Track, Cross-Country
FAVORITE SPORT:
Soccer
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Being part of a team
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Scoring an equalizer with just a few seconds left in a game
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Green Day
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Germany
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Amazing Spiderman 2”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
The Spectacular Spiderman
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Math
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Video games
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Raising Cane’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Lionel Messi
FUTURE PLANS:
Become a millionaire
