SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Emmy Holt
SCHOOL:
North Adams High School
PARENTS:
Todd Holt, Debby Holt
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Golf, Soccer
FAVORITE SPORT:
Golf
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Making friends and winning
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
The bus ride home from Big Beaver
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
SZA
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Paris
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Tangled”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Outer Banks
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
US Government
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Spending time with my friends
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Chipotle
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Sabrina Carpenter
FUTURE PLANS:
Attend Ohio State University