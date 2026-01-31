SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Emmy Holt

SCHOOL:

North Adams High School

PARENTS:

Todd Holt, Debby Holt

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Golf, Soccer

FAVORITE SPORT:

Golf

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Making friends and winning

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

The bus ride home from Big Beaver

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

SZA

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Paris

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Tangled”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Outer Banks

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

US Government

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Spending time with my friends

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Chipotle

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Sabrina Carpenter

FUTURE PLANS:

Attend Ohio State University