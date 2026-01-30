Third Grade
All A’s: Jensen Pollard, Blake McLaughlin, Adley Littleton, Josephine James, Willow Jackson, Hallie Hopkins, Emmett Hill, Silas Hayslip, Piper Pence, Alayna Marion, Bentlee Mahon, Josie Jones, Jase Hoop, Henry Hayslip, Hailey Herzner, Zoey Hord, Timothy Lewis, Ellie McCarty, Ariana Riley, Matthew Womelsdorf, Leelan Mack, Addilyn Harris
All A’s and B’s: Autumn Varney. Zander Rockey, Zoey Knox, Kyson Grooms, Hayleigh English, Gentry DeMint, Lennox Collins, Maylee Bramblette, Christopher Bousquet, Evan Bays, Myla Bishop, Shelby Clifford, Bryden Combess, Wesley Davenport, Braxton Holsinger, Billy Kingsolver, Kyler Knauff, Alayna Mosbacker, Chance Reed, Urijah Rinck, Lennox Taylor, Liam Price, Colton Taylor, Melanie Pribble, Chestina Doss, Grayson Davis, Anna Bogs, Zayden Gilkison, Cecilee Dickens, Connor Applegate, Artemis Abner, Karma Clifford, Oaklee Blythe, Autrey Blevins, Aleah Boudreau, Harleana Collins, Charlotte Fain, Dahlia Pennington, Jayce Ross, Allie Wait, Mikey Williams
Fourth Grade
All A’s: Arya Moore, Landry Hayslip, Evelyn Greene, Jaxon Dunn, Maddux Musser, Colton Storer, Brooks Wooten, Madison Wagner, Maylee Westbrook, Alora Reeves, Arabella Kirker, Kane Jordan, Evelyn Hilderbrand
All A’s and B’s: Bailey Buck, Ryan Davis, Braylen Hayslip, Kathleen Hendrix, Bentlee Horsley, Keaton Knechtly, Easton McCann, Roland Purdin, Scarlet Smith, Braxton Boling, Jasper Combs, Keaton Edmisten, Briar Horsley, Avari Jones, Matthew McEntire, Bryce Purdin, Callie Ramey, Devin Reeves, Joseph Wait, Gwendolynrose Webb, Triniti Womelsdorf, Ka’Lel Avery, Corilynn Reid, Nichole Reeves, Kyndall Redman, Khole Libby, Maggie Jenkins, Beau Hayslip, John Grooms, Rylie Frost, Olivia Everhart, Cheyanne Easterling, Dayva Dillow, Gary Bowens, Avery Bays, Lilly Warner, Brynn Walters, Joseph Taylor, Alice Schleyer, Valan Purdin, Riley Pollitt, Aubree Lewis, Rylan Hummel, Shayla Herzner, Kimberly Grumbling, Layton Grooms, Paxton Ferrell, Jahsie Dickens, David Covert, Jacob Chambers
Fifth Grade
All A’s: James Jenkins, Wyatt Holsinger, Maggie Brambletter, Carrie Crcoker, Kline Cox, Caylee Crocker, Gracie Greene, Isabella Howell
All A’s and B’s: Anna Donahue, Derrin Darnell, Payton Hunter, Roscoe Littleton, Lakelyn Mashburn, William Warner, Allison Boggs, George Shanor, Isabelle Stevenson, Jaxon Vogler, Annalee Young, Gabi Wikoff, Aiden Storer, Asher Smith, Ralstin Hayslip, Isla Dryden, Clora Centers, Kendall Ayres, Zachary Noe, Colton Rayburn, Braxton Applegate, Saria Marshall, Raelynn Taylor, Addilyn Walker, Rayland White
Sixth Grade
All A’s: Foster Taylor, Adelyn Grooms, Alexander Simonson, Emmalee Rockey, Levi Adkins, Braylee Brewer, Lily Ames, Anna Huxmann, Symaura Marshall
All A’s and B’s: Wyatt Caldwell, Arca Carrington, Emberlee Dickens, Landen Freeman, Lyla Hilderbrand, Bennet Lewis, Koleson Samples, Jack Armstrong, Brayden Cornett, Madison Ferrell, Konnor Fuchs, Rachel Thomas, Anna Thompson, Jakiah West, Wyatt Wagner, Parker Sexton, Keira Martin, Kyrsten Gibson, Elisha Caguioa, Brenlynn Chamblin, Serenity Dalton, Eli Parker, Mikalynn Malone