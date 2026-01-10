SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Tegan Knox
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Mike and Jaime Knox
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Golf
FAVORITE SPORT:
Basketball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Being around my friends
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Going to state in 2023 in golf
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
The Kid LaRoi
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Greece
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Lion King”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
The Flash
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Science
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Watching TV
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Blue Moose
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Larry Bird
FUTURE PLANS:
Becoming a barber