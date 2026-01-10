SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Tegan Knox

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Mike and Jaime Knox

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Golf

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Being around my friends

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Going to state in 2023 in golf

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

The Kid LaRoi

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Greece

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Lion King”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

The Flash

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Science

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Watching TV

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Blue Moose

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Larry Bird

FUTURE PLANS:

Becoming a barber