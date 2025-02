Second Grade

All A’s: Henry Hayslip, Alayna Marion, Josie Jones, Leelan Mack, Jada Ramey, Paisley Steadman, Evan Bays, Emmett Hill, Jase Hoop, Blake McLaughlin, Urijah Rinck, Nevaeh Waldron, Karma Clifford, Silas Hayslip, Willow Jackson, Josephine James, Kyler Knauff, Barrett Heyward, Ariana Riley, Autumn Varney

All A’s and B’s: Myla Bishop, Anna Boggs, Byden Combess, Cecilee Dickens, Brylee Grube, Ellie McCarty, Liam Price, Zander Rockey, Colton Taylor, Railynn Ellis, Michael (Carter) Hilterbrand, Timothy Lewis, Adley Littleton, Chance Reed, Colten Short, Lennox Collins, Arabel Cook, Jonah Cross, Paisley Donald, Hayleigh English, Leia Grooms, Colton Groves, Lillian Mullen, Bentlee Mahon, Allie Wait, Matthew Wolmersdorf, Emma Arciga, Aleah Boudreau, Gentry Demint, Kyson Grooms, Piper Pence, Aimslee Spires, Connor Applegate, Addilym Harris, Hallie Hopkins, Layla Horsley, Billy Kingsolver, Zoey Knox, Jensen Pollard, Olivia Tomaselli, Autrey Blevins, Hailey Herzner

Third Grade

All A’s: Avery Bays, Bailey Buck, Braylen Hayslip, Evelyn Hilderbrand, Rylan Hummel, Ayden Hurley, Arabella Kirker, Valan Purdin, Alora Reeves, Madison Wagner, Braxton Boling, Paxton Ferrell, Hayley Harbottle, Briar Horsley, Maggie Jenkins, Avari Jones, Bently Cook, Evelyn Greene, Kane Jordan, Roland Purdin, Maylee Westbrook, James Jarvis, Brynn Walters

All A’s and B’s: Olivia Everhart, Keaton Knechtly, Conner Rackley, Nathan Spivey, Joseph Wait, Talyla Wilson, Beau Hayslip, Dakota Osborn, Corilynn Reid, Brooks Wooten, Jasper Combs, Landry Hayslip, Kathleen Hendrix, Aubree Lewis, Easton Lewis, Colton Storer, Carson Bayless, Keaton Edmisten, Kimberly Grumbling, Rylie Long, Matthew McEntire, Keegan Moore, Maddux Musser, Bryce Purdin, Callie Ramey, Nichole Reeves, Triniti Womelsdorf

Fourth Grade

All A’s: Caylee Crocker, Asher Smith, Maggie Bramblette, James Jenkins, Gracie Parks, Wyatt Holsinger, Isabella Howell, Aiden Storer, Jaxon Vogler, Ella McLaughlin, Ezra Seitz

All A’s and B’s: Emma Baker, Sawyer Claypool, Landon Collins, Carrie Crocker, Derringer Darnell, Olivia Land, Saria Marshall, Maxwell Sullens, Gabrielle Wikoff, Ayva Applegate, Isla Dryden, Clora Centers, Ralstin Hayslip, Anna Stephenson, Addilyn Walker, Braxton Applegate, Avery Burke, Payton Hunter, Isabella Stevenson, Paislee Warrington, Rileigh Wilson, Nick Chambers, George Shanor, William Warner

Fifth Grade

All A’s: Levi Adkins, Jazzlyn Bates, Elexa Cantrell, Anna Huxmann, Symaura Marshall, Alexander Simonson, Braylee Brewer, Madison Ferrell, Lyla Hilderbrand, Adelyn Grooms, Eli Parker

All A’s and B’s: Serenity Dalton, Jalynn Griffin, Anna Thompson, Wyatt Wagner, Jakiah Yost, Jack Armstrong, Landen Freeman, Kyrsten Gibson, Samuel Jackson Grooms, Emmalee Rockey, Arca Carrington, Lily Ames, Elisha Caguioa, Wyatt Caldwell, Brenlynn Chamblin, Brayden Cornett, Konnor Fuchs, Brenden Keidel, Brynn Ross, Koleson Samples, Foster Taylor

Sixth Grade

All A’s: Austin Chambers, Adelyn Hoop, Colton Phipps, Granger Rhonemus, Dakota Batnhart, Jordan Burns, Eli McCann, Philip Meade

All A’s and B’s: Ashlynn Barnhart, Estelle Parks, Noah Rinehart, Peyton Williams, Isabella Yazell, Myrissa Wuebben, Jordan Stamm, Silas McHone, Leon Coply, Maci Jones, Brantley Davis, Wyatt Gustin, Macey Henslee, Kolton Applegate, Aubrianna Havens, Brantley Hayslip, Samantha Little, Beau Barnhart, Will Day, Justin DeMint, Aubree Grooms, Easton Lewis, Gunner Smith, Kamden Wikoff