Senior Profile- Jackie Myers, Peebles High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Jackie Myers

SCHOOL:

Peebles High School

PARENTS:

Adam and Ashley Myers

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Cheerleading

FAVORITE SPORT:

Cheerleading

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Cheering at games andgetting the crowd excited

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

When we don’t hit our routine well

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Getting first place in Gameday at SHL competition

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Piano Guys

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Japan

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Sound of Music”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Any kind of baking show

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Music

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Playing piano, baking

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Cracker Barrel

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

No one

FUTURE PLANS:

Open a bakery

