SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Gage Stephens

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Ashley McDowell, Jordan Stephens

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Football

FAVORITE SPORT:

Fishing

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Lifting

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Running

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

The bus ride back from Hilltop

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Slipknot

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Paris

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Fury”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Dexter

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

History

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Playing video games

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Culver’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Andrew Nelson

FUTURE PLANS:

Join the workforce