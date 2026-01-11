SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Gage Stephens
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Ashley McDowell, Jordan Stephens
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Football
FAVORITE SPORT:
Fishing
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Lifting
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Running
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
The bus ride back from Hilltop
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Slipknot
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Paris
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Fury”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Dexter
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
History
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Playing video games
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Culver’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Andrew Nelson
FUTURE PLANS:
Join the workforce