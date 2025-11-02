SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Wyatt Smart

SCHOOL:

Peebles High School

PARENTS:

Jeremy and Amanda Smart

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Soccer, Football, Track, Basketball

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Stopping for food on the way back from games

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Practices after games we should’ve won

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Conner Boatman’s raps on the bus

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Kanye West

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

The Vatican

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Godfather”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

South Park

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Lunch

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Reading

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Wendy’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Bryce James

FUTURE PLANS:

College