SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Wyatt Smart
SCHOOL:
Peebles High School
PARENTS:
Jeremy and Amanda Smart
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Soccer, Football, Track, Basketball
FAVORITE SPORT:
Basketball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Stopping for food on the way back from games
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Practices after games we should’ve won
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Conner Boatman’s raps on the bus
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Kanye West
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
The Vatican
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Godfather”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
South Park
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Lunch
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Reading
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Wendy’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Bryce James
FUTURE PLANS:
College