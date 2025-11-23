October 24-31, 2025
Garry Wade Reed (DECD) to Ashlee N. Reed, Steven W. Reed, Manchester Village, 0.102 ac, Lot #’s 506, 507
Joe Howell, Tammy B. Howell, Tammy B. Yearly t0 Leslie S. O’Cull, Scott Township, 30.117 ac
Janet S. Brammer Trustee, William J. Brammer Trustee, William J. Brammer Trust to Emily Grooms Trustee, William and Janet Brammer Irrevocable Trust, Scott Township, 50.901 ac
Michael Crabtree, Sarah Crabtree to Michael Crabtree, Sarah Crabtree, Liberty Township, 3.258 ac
Michael J. Lewis to Adams County Land Reutilization Corporation, Manchester Village, 0.129 ac, Lot #6
Ralph Shiveley (DECD) to Adams County Land Reutilization Corporation, Green Township, 0.161 ac
Ralph Shiveley (DECD) to Adams County Land Reutilization Corporation, Green Township, 0.080 ac
Larry J. Gardner, Robin R. Gardner to Larry J. Gardner, Robin R. Gardner, Meigs Township, 1.18 ac
Paul H. Shaw to Gordon Thompson, Kristine Thompson, Makara Thompson, Liberty Township, 15.002 ac
John A. Hanson to Alexandra Clelland, Franklin Township, 0.092 ac
601 Cattle Co., Eric White to Christopher Bousquet, Tiffin Township, 1.469.ac
Mary Y. Griffin to Griffin Living Trust, Mary Y. Griffin Trustee, Franklin Township, 18.000 ac
Christine Armstrong, Joseph Darrel Armstrong to Mandy Young Armstrong, Matthew Aaron Armstrong, Brush Creek Township, 93.604 ac, Green Township, 111.449 ac
Helterbrand Homes LLC to Kane Eldridge, Carlyn Howell, Tiffin Township, 2.150 ac
James K. Jordan, Mollie E, Jordan to Charles Stephenson, Charsta Taylor, Liberty Township, 0.250 ac
Deborah S. Kimball, Steven K. Kimball to Becky Jolene Yoder, Marcus Yoder, Sprigg Township, 41.063 ac
Patricia A. Montgomery to Jason W. Montgomery, Meigs Township, 0.750 ac
Maranda Henderson, Jarrett Slusher to Maranda Henderson, Jarrett Slusher, Meigs Township, 1.205 ac
Stephanie Smalley to Danny Smalley, Meigs Township, 2.455 ac
Pamela Seaman Smith, Richard D. Smith to Richard D. Smith, Jr., Meigs Township, 32.5067 ac, Scott Township, 4.7079 ac
James M. Weber, Kimberly A. Weber to Chad Ballein, Franklin Township, 6.163 ac
Martin Family Trust, Terrance Michael Martin, Trustee, Terrance Martin, Trustee, Terrance Michael Martin, Trustee to Kristopher Mack, Oliver Township, 1.576 ac
Big Pine Land LLC, James L. Wilcox to Jeffrey W. Davis, KImberly K. Davis, Meigs Township, 2.783 ac, Lot #4
Adam D. Meadows, Adam Drew Meadows, Heather E. Meadows to Christopher Eldridge, Jayme Eldridge, Scott Township, 3.074 ac, Scott Township, 2.000 ac, Scott Township, 1.722 ac
JUne A. Mefford to Tammy Young, Scott Township, 1.000 ac
Wanda M. Rosser to Robin Lucas, Trustee, Wanda Rosser Irrevocable Trust, West Union Village, 0.41 ac, Lot #s 7, 8
Linda D. Hutchinson to Daniel Hutchinson, Linda D. Hutchinson, Brush Creek Township, 0.554 ac
Pertuset Car Wash, Danny Lee Pertuset, Kristen A. Pertuset to Pertuset Storage LLC, West Union Village, 0.494 ac
Allen Shelton to Johnie Campbell, Monroe Township, 6.85 ac, Monroe Township, 10.278 ac
James R. Crawford, Martha M. Crawford to Jentry L.C. Crawford, Seaman Village, 0.375 ac, Lot #’s 24, 25, 26 27, Seaman Village, 0.111 ac, Lot #’s 28, 29