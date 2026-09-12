Senior Profile- Remington Hayslip, Manchester High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Remington Hayslip
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Brandon and Lora Hayslip
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Football, Wrestling, Track
FAVORITE SPORT:
Football
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
The family you make
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
All the practices
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
When we played New Miami and I got a scoop and score
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Treaty Oak Revival
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Ireland
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Road House”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Supernatural
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Math
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Deer hunting
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Toro Loco
WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:
Josh Allen
FUTURE PLANS:
Become an oil rig worker