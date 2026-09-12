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Senior Profile- Remington Hayslip, Manchester High School

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Remington Hayslip

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Brandon and Lora Hayslip

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Football, Wrestling, Track

FAVORITE SPORT:

Football

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

The family you make

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

All the practices

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

When we played New Miami and I got a scoop and score

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Treaty Oak Revival

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Ireland

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Road House”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Supernatural

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Deer hunting

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Toro Loco

WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:

Josh Allen

FUTURE PLANS:

Become an oil rig worker