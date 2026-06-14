North Adams Jr./Sr. High annnouces Honor Roll for Fourth Nine Weeks

Seventh Grade
All A’s:Ellie Armstrong, Bailey Bissantz, Brynley Bradford, Kendle Christman, Colton Crawford, Tatum Crawford, Braxton Dressell, Saddie Fannin, Easton Gill, Tucker Glenn, Levi Lahmers, Layla Martin, Cooper Reid, Mason Shreffler, Emma Tomlin, Finn Vining, Zane Ward, Rayce Young
All A’s and B’s: Kade Cornette, Chloee Cox, Esme Crank, Beckett Garrison, Kori Hesler, Siler Hupp, Laura Jandes, Lillie King, Roman Krchmar, Ryker Manning, Laken Mason, Kylie McIntire, Ryden McNown, Jalen Michael, Voxy Nehus, Esmond Parker, Lexi Scott, Amy Wolford
Eighth Grade
All A’s:Hadley Allen, Luke Baker, Gabriel Baldwin, Peyton Bell, Abbagail Bolton, CJ Boner, Cyrus Brown, Brook COllett, Jaelyn Daniels, Adrian Dittmar, Adison Downing, Mya Eldridge, Ava Fannin, Joseph Foreman, Emily Glenn, Annabell Groves, Jessie Groves, Blake Hazelbaker, Braxton Hesler, Reece Houghton, Emma Howard, Camden Howard, Kax Kingsley, Aydaa Lewis, Reagann McAdams, Drew McCann, Jace Michael, Bryson Moore, Jazmyne Mowery, Marilla Ohnewehr, Savannah Patton, Bryce Phelps, Amiya Raines, Easton Raines, Zane Rothwell, Reese Schmitz, Lola Semple, John Smiley, Dawson Souder, Addison Spiller, Aubree Stapleton, Abigail Staten, Isaac Stratton, Kylee Trenary, Erin Waters, Brody Watters, Haylee Wheeler, Knox Williams, Kensington Winkler, Kruze Winkler
All A’s and B’s: Lynex Bess, Braylee Colliver, Samuel Covert, Jaxson Davis, Kaleb Dotson, Nathan Ellis, Willow Foster, Gage Garrison, Jordan Gibson, Kelsie Harmon, Lillian Harper, Pierce Harper, Liam Henson, Bella Lytle, Ryland McGlone, Selena Music, Bentley Parker, Jacob Robinson, Brandon Santiago-Aguilar, Rylen Shiveley, Matthew Turner, Atley Watters, Aven Willman, Rey WIllman, Makinley Wood, Jenna Work
Ninth Grade
All A’s: Chloe Anderson, Chloe Armstrong, Trinity Bosko, Tenzlee Burns, Grace Crank, Boston D’Ambra, Eros Dunkin, Ryan Gifford, Esmee Grooms, Abigail Groves, Emma Hafer, Laila Humphrey, Dustin Lynch, Alexis Marshall, Jett McCann, Sydney McCann, Denali Pence, Colton Robinson, Brody Schweickart, Marnie Tolle, Colt Ward, Brynlee Willett, Maverick Winkler, Lillian Wooten
All A’s and B’s: Sophia Barlow, Ashlynn Bolton, Tristan Burke, Bronson Dean, Colby Gilbert, Dalton Groves, Max Jordan, Tailor Lloyd, Maci Moore, Tucker Ruble, Rutt Santiago-Aguilar, Penelope Strunk, Gracie Williams
10th Grade
All A’s: Ellie Bosko, Brianna Cannon, Chance Disher, Kloey Edwards, Bethany Gibson, Bella Gray, Maxwell Gray, Alyssa McAdams, DJ McNown, Addison Ormes, Lilly Parker, Ava Pemberton, Caralyne Reed, Emma Stambaugh, Landon Turner, Marley Whalen, Melanie Wood, Riley Woods
All A’s and B’s: Ava Baker, Jaxon Baldwin, Elijah Benge, Austin Bissantz, Masin Chandler, Journie Collett, Jordan Daniels, Jayce Durbin, Johnie Edwards, Trace Evans, Kinsley Fogle, Brooklyn Hancock, Jaida Harrison, Zoie Hurt, Zackary Jones, Kynsleigh McCleese, Kylee Moore, Washynee Nehus, Karsyn Pell, Daylee Robinson, Owen Simpkins, Olivia Wright
11th Grade
All A’s: Edan Doughman, Erin Doughman, Aubrey Gill, Payton Grooms, Jackson Harper, Emmalyn Jamison, Levi Jandes, Ava Pistole, Emma Pistole, Elizabeth Raines, Cara Scales, Jacob Thatcher, Morgan Wheeler, Myla Wolke
All A’s and B’s: Grace DeAtley, Mia Kingsley, Brooklun Mahan, Layna Pistole, Grant Richey, Brevon Sheangshang, Emma Thatcher, Wyatt Unger, Payton Whalen
12th Grade
All A’s: Alaina Chaffin, Kensley Cornette, Sydney Davis, Paige Evans, Kendrick Fithen, Coy Fogle, Carlee Garrison, Beau Hesler, Jasmine Hill, Emelia Holt, Emma Jones, Dalton Pence, Angela Pownall, Natalie Ragan, John Reed, Cooper Roush, Bentley Schweickart, Ainsley Thompson, Colin Tolle
All A’s and B’s: Natalee Biggs, R2 Dunkin, Hannah Hesler, Kensley Mathias, Addison Shupert, Kaylie Whitman
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