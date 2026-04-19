Senior Profile- Jed Shivener, Adams County Christian

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Jed Shivener

SCHOOL:

Adams County Christian

PARENTS:

Kenny and Kellie Shivener

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

The competition

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Socring my 1,000th point

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Morgan Wallen

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Alaska

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Hacksaw Ridge”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

How I Met Your Mother”

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

History

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Hanging out with friends and family

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Texas Roadhouse

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Adam Sandler

FUTURE PLANS:

College/College Basketball

