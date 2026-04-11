Senior Profile- Natalie Ragan, North Adams High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Natalie Ragan
SCHOOL:
North Adams High School
PARENTS:
Glen and Katie Ragan
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Volleyball
FAVORITE SPORT:
Volleyball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
My teammates
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Getting 1,000 and 2,000 assists
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Sombr
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Italy
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Billy Madison”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Gilmore Girls
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Science
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Spending time with friends
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Chipotle
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Andi Jackson
FUTURE PLANS:
Go to college for Radiology
