Senior Profile- Bria Brown, Peebles High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Bria Brown

SCHOOL:

Peebles High School

PARENTS:

Brian and Cassandra Brown

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Soccer, Cheerleading

FAVORITE SPORT:

Cheerleading

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

The friendships made with my teammates

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Unfair scoring and bad refs

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Getting a bid to Nationals

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Everything, all music

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Hawaii

YOUR FAVORITE MOVIE:

“10 Things I Hate About You”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Gossip Girls

FAVORITE SCHOOLSUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Being with friends and family

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Taco Bell

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

My cat

FUTURE PLANS:

Attend Shawnee State University and major in Radiology

