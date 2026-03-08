SUBSCRIBE Now or RENEW
Senior Profile- Mahayla Brown, Manchester High School

in

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Mahayla Brown

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Philip and Leann Brown

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Softball

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

The memories and friends you meet

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Conditioning

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

The bus rides to Rio Grande for softball tournaments

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Waylon Wyatt

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Hawaii

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Smurfs”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Stranger Things

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

History

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Watching movies

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Wendy’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Lebron James

FUTURE PLANS:

Become a teacher

