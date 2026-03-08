Senior Profile- Mahayla Brown, Manchester High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Mahayla Brown
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Philip and Leann Brown
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Softball
FAVORITE SPORT:
Basketball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
The memories and friends you meet
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Conditioning
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
The bus rides to Rio Grande for softball tournaments
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Waylon Wyatt
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Hawaii
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Smurfs”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Stranger Things
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
History
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Watching movies
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Wendy’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Lebron James
FUTURE PLANS:
Become a teacher
