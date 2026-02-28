SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Brody Smith
SCHOOL:
Peebles High School
PARENTS:
Randy and Kathy Smith
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Soccer
FAVORITE SPORT:
Soccer
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Defeating a good team
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Practices after losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Watching Big U sauce people up
FAVORITE MUSICALARTIST OR GROUP:
Lynyrd Skynyrd
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
The Bahamas
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Dumb and Dumber”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Breaking Bad
FAVORITE SCHOOLSUBJECT:
Science
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Playing guitar
YOUR FAVORITERESTAURANT:
Twin Peaks
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Keanu Reaves
FUTURE PLANS:
Graduate high school and go to SSCC