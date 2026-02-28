SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Brody Smith

SCHOOL:

Peebles High School

PARENTS:

Randy and Kathy Smith

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Soccer

FAVORITE SPORT:

Soccer

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Defeating a good team

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Practices after losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Watching Big U sauce people up

FAVORITE MUSICALARTIST OR GROUP:

Lynyrd Skynyrd

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

The Bahamas

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Dumb and Dumber”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Breaking Bad

FAVORITE SCHOOLSUBJECT:

Science

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Playing guitar

YOUR FAVORITERESTAURANT:

Twin Peaks

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Keanu Reaves

FUTURE PLANS:

Graduate high school and go to SSCC