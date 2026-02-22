SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Billy Flaugher

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Billy Flaugher, AShley Hall

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Soccer

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Friends

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Playing with my best friend

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Lil Baby

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

The Bahamas

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Blind Side”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Friends

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Science

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Playing basketball

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

McDonald’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Lebron James

FUTURE PLANS:

Work