SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Billy Flaugher
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Billy Flaugher, AShley Hall
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Soccer
FAVORITE SPORT:
Basketball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Friends
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Playing with my best friend
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Lil Baby
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
The Bahamas
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Blind Side”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Friends
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Science
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Playing basketball
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
McDonald’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Lebron James
FUTURE PLANS:
Work