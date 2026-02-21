SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Elijah Crabtree
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Allen and Shanna Crabtree
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Golf, Track, Cross-Country
FAVORITE SPORT:
Basketball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Getting to know new people in the SHAC
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Conditioning
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Winning the County Cup and winning a sectional championship
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Drake
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Colorado
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Reel Steel”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Stick
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
P.E.
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Hanging out with friends
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Howard’s Pub
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Michael Jordan
FUTURE PLANS:
Joining the Air Force