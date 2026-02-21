SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Elijah Crabtree

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Allen and Shanna Crabtree

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Golf, Track, Cross-Country

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Getting to know new people in the SHAC

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Conditioning

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Winning the County Cup and winning a sectional championship

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Drake

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Colorado

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Reel Steel”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Stick

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

P.E.

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Hanging out with friends

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Howard’s Pub

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Michael Jordan

FUTURE PLANS:

Joining the Air Force