SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Paxton Ryan

SCHOOL:

Peebles High School

PARENTS:

Josh and Kate Ryan

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Soccer

FAVORITE SPORT:

Basketball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Winning

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

First tournament game last year in basketball

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Tyler Childers

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Fort Worth, Texas

YOUR FAVORITE MOVIE:

“American Sniper”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Last Dance

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

P.E.

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Messing with my truck

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Scioto Ribber

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Shaq

FUTURE PLANS:

Drive semis for my Dad