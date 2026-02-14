SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Paxton Ryan
SCHOOL:
Peebles High School
PARENTS:
Josh and Kate Ryan
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Soccer
FAVORITE SPORT:
Basketball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Winning
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
First tournament game last year in basketball
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Tyler Childers
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Fort Worth, Texas
YOUR FAVORITE MOVIE:
“American Sniper”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Last Dance
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
P.E.
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Messing with my truck
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Scioto Ribber
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Shaq
FUTURE PLANS:
Drive semis for my Dad