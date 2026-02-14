First Grade
All A’s: Jack Blevins, Paityn Blythe, Reese Caldwell, Zenlei Croghan, Harper Free, Benjamin Kegley, Locklyn Law, Vada Mattes, Audrie McDowell, Jensen Nesbit, Teagyn Newland, Cassia Parks, Charlee-Brooke Powers, Tenley Raines, Anderson Stafford, Linkon Stafford, Emarion Wagner, Kaydence Walker, River Wallace, Kobe Wells
All A’s and B’s: Kyson Bennington, Lane Black, Cole Brown, Zoey Burton, Benjamin Hanson, Shelbey Lyons-Fletcher, Aurora Martin, Austin McClanahan, Adeline Miller, Liam Miller, Zoey Nesbit, Lennox Parks, Credence Patrick, Zaveah Perkins, Matthew Rigdon, Nora Ross, Dawson Saunders, Eric Starrett, Harper Vincent, Aiden White
Second Grade
All A’s: Maxwell Beach, Natalie Bowling, Dominic Doyen, Aston Fryman, Casen Gullett, Elizabeth McGowan, Wyatt Patton, Emory Polley, Addalynn Scott, Hayden Shope, Liam Shope, Paisley Stewart, Daulton Tadlock, RellaRose Thompson, Blakelyn Wagner
All A’s and B’s: Adalind Akers, Emily Campbell, Kelly Collins, Callie Combs, Ava Hopkins, Emmalynn Mers, Kolby O’Hearn, Layla Perkins, Zayden Thomas, Isaiah Turner, Sophia Wilson
Third Grade
All A’s: Xavier Allen, Braylynn Bradford, Caylee Brose, Kyser Butt, Maylee Carter, Gunner Denning, Ronnie Fryman, Paislee Garcia, Baleigh Hopkins, Brylan Jones, Jace Jones, Aiden Kline, Savannah Lee, Rylie Littleton, Ayzik Lockhart, Brenna Lyons-Fletcher, Ariana Mack, Addyson (Addy) Marshall, Raider Newland, Taelyn Newland, Madalyn (MaddiE) Ramirez, Kaysen Rigdon, Kasen Strange, Kensington Trombley, Reighlyn Tucker, Achilles Ward, Austian Wiesenhahn
All A’s and B’s: Alykia Angel, Trenton Bayless, Braxton Brooks, Jonathan (Hunter) Burton, Levlyn Harrison, Degan Kinman, Savannah (Moly) Martin, Ariana Mefford, Justin Nesbit, Marley Patrick, Collin Saunders, Keegan Shoemaker, Anson Smith, Henslee Stamper, Isaiah Wells
Fourth Grade
All A’s: James Jarvis, Jamison Jones, Keelan Manning, Liberty Spires
All A”s and B’s: Sophia Bayless, Brantley Beasley, Whitley Bennington, Legend Dickens, Kyra Fox, Bruna Grassman, Amiyah Greene, Lindsay Grooms, EJ Gulley, Ellie Hafer, Maelyn Irwin, Kenslee Lehr, Brylon Moore, Addison Paglia, Bentlee Powers, Asher Price, Bexleigh Spires, Alexander Updyle, Kiahna Walker
Fifth Grade
All A’s: Noah Applegate, Henry Baker, Kinzleigh Bayless, Korbyn Hilderbrand, Brady Inman, Jasie Jones, Mason Mack, Roman Napier, Kylie Parker
All A’s and B’s:Eli Alexander, Ariana Barnes, Makayla Beach, Isabella Brooks, Zaelei Croghan, Hunter Franklin, Brantlee Garcia, Raelynn Hay, Annabelle King, Aveyn Lockhart, Drayton Moore, Maci Nicholson, Dallis Patton, Jayden Phillips, Isabelle Rich, Syllis Richardson, Emily Smalley, Tucker Smith
Sixth Grade
All A’s: Sarah Brown, Liam Carrow, Jesse Combs, Raylee Conn, Zayliah Fitzpatrick, Jaxon Flora, Paygelynn (Payge) Gould, Jace Grooms Kiley, Paisley Grooms, Adalyn Hughes, Alayna Lee, Anberlyn Mack, Nova Nesbit, Lakyn Nitschke, John Paglia, Noah Pollitt, Paisley Price, Ryan Rothwell, Connor Scott, Reagan Smith, Alexis Swanger, Jackson Taylor
All A’s and B’s: Eli Bailey, Marcus Clay, Jensen Crabtree, Myra Free, Kylee Gilbert, Aliyah Gould, Gage gruber, Nick King, Macey Lejzerowicz, Kamilla Matheny, Landon Mefford, Kendall Neeley, Karter O’Hearn, Carson Patton, Liam Shoemaker, Andrew Spires, Sophia Wallace, Colton Wallingfrod, Abriella Whaley