NAME:

Kale Garrison

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Crystal Sutterfield, Terry Garrison

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Volleyball, Basketball, Track, Softball, Soccer

FAVORITE SPORT:

Volleyball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

My teammates and the memories

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Quitting basketball

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Kings Island trip for basketball

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Bob Dylan

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Italy

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Matilda”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Grey’s Anatomy

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Science

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Fishing and hunting

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Black Angus in Florida

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

No one

FUTURE PLANS:

Flight Nurse or EMT