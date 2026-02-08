SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Kale Garrison
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Crystal Sutterfield, Terry Garrison
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Volleyball, Basketball, Track, Softball, Soccer
FAVORITE SPORT:
Volleyball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
My teammates and the memories
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Quitting basketball
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Kings Island trip for basketball
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Bob Dylan
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Italy
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Matilda”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Grey’s Anatomy
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Science
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Fishing and hunting
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Black Angus in Florida
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
No one
FUTURE PLANS:
Flight Nurse or EMT