SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Ryan Mack
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Doug and Tabatha Mack
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Cross-Country, Golf, Track
FAVORITE SPORT:
Track
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Seeing hard work pay off
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Soreness and pain
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Winning the 800M Run at my first track meet last year
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Drake
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Florida
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Spiderman”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
None
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Math
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Playing golf
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Snappy’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
No one
FUTURE PLANS:
Attend Shawnee State to earn a degree in Physical Therapy