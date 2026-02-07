SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Ryan Mack

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Doug and Tabatha Mack

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Cross-Country, Golf, Track

FAVORITE SPORT:

Track

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Seeing hard work pay off

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Soreness and pain

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Winning the 800M Run at my first track meet last year

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Drake

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Florida

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Spiderman”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

None

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Playing golf

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Snappy’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

No one

FUTURE PLANS:

Attend Shawnee State to earn a degree in Physical Therapy