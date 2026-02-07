Seventh Grade
All A’s: Ellie Armstrong, Bailey Bissantz, Brynley Bradford, Kendle Christman, Chloee Cox, Esme Crank, Colton Crawford, Tatum Crawford, Easton Gill, Tucker Glenn, Austin Jones, Levi Lahmers, Layla Martin, Laken Mason, Jalen Michael, Voxy Nehus, Esmond Parker, Cooper Reid, Lexi Scott, Trevor Shiveley, Mason Shreffler, Emma Tomlin, Finn Vining, Zane Ward, Rayce Young
All A’s and B’s: Joseph Amiott, Brody Bell, Lucas Biggs, Hollie Boyd, Ryleigh Brown, Kade Cornette, Braxton Dressell, Jocelynn Duffey, Saddie Fannin, Aubrey Fraley-Thompson, Beckett Garrison, Branson Geeslin, Kori Hesler, Kendall Holbrook, Siler Hupp, Laura Jandes, Ryker Manning, Ryder McNown, Victoria Putnam, Rylan Riffle, Emma Robinson, Zylee Short, Amy Wolford
Eighth Grade
All A’s: Hadley Allen, Luke Baker, Benton Barcus, Peyton Bell, Joe Bishop, Abbagail Bolton, CJ Boner, Cyrus Brown, Brook Collett, Jaelyn Daniels, Jax Davis, Adrian Dittmar, Kaleb Dotson, Adison Downing, Mya Eldridge, Ava Fannin, Joseph Foreman, Gage Garrison, Emily Glenn, Annabell Groves, Lillian Harper, Pierce Harper, Blake Hazelbaker, Braxton Hesler, Reece Houghton, Emma Howard, Camden Howard, Jax Kingsley, Aydaa lewis, Reagann McAdams, Drew McCann, Ryland McGlone, Jace Michael, Bryson Moore, Jazmyne Mowery, Marilla Ohnewehr, Amiya Raines, Story Reed, Zane Rothwell, Reese Schmitz, Lola Semple, John Smiley, Dawson Souder, Addison Spiller, Aubree Stapleton, Abigail Staten, Isaac Stratton, Erin Waters, Brody Watters, Haylee Wheeler, Knox Williams, Kensington Winkler, Kruze Winkler, Makinley Wood, Jenna Work
All A’s and B’s: Gabriel Baldwin, Christopher Chaffin, Braylee Colliver, Samuel Covert, Nathan Ellis, Willow Foster, Jordan Gibson, Jessie Groves, Kelsie Harmon, Cooper Miller, Layne Moore, Selena Music, Bentley Parker, Savannah Patton, Bryce Phelps, Easton Raines, Lyric Ramsey, Jase Rhonemus, Jacob Robinson, Brandon Santiago-Aguilar, Rylen Shiveley, Matthew Turner, Landon Wagner, Atley Watters, Aven Willman, Rey Willman
Ninth Grade
All A’s: Chloe Anderson, Chloe Armstrong, Sophia Barlow, Trinity Bosko, Tenzlee Burns, Grace Crank, Eros Dunkin, Ryan Gifford, Esmee Grooms, Emma Hafer, Laila Humphrey, Alexis Marshall, Sydney McCann, Denali Pence, Kenley Riggs, Brody Schweickart, Marnie Tolle, Colt Ward, Beynlee Willett, Maverick Winkler, Lillian Wooten, Ezekiel Young, Ezra Young
All A’s and B’s: Ashlynn Bolton, Boston D’Ambra, Bronson Dean, Ashlyn Fields, Colby Gilbert, Dalton Groves, Raelynn Johnson, Max Jordan, Tailor Lloyd, Chloe Love, Jett McCann, Maci Moore, Elana Riley, Tucker Ruble, Rutt Santiago-Aguilar, Pierce Simpson, Penny Strunk, Kyser Swayne, Gracie Williams, Roe Wolford, Zane Yaus
10th Grade
All A’s: Brianna Cannon, Kloey Edwards, Bethany Gibson, Bella Gray, Alyssa McAdams, DJ McNown, Addison Ormes, Lilly Parker, Ava Pemberton, Caralyne Reed, Baylee Robinson, Emma Strambaugh
All A’s and B’s: Ava Baker, Jaxon Baldwin, Zachary Bess, Ellie Bosko, Masin Chandler, Hudson Crawford, Jordan Daniels, Jacee Davis, Johnie Edwards, Trace Evans, Kinsley Fogle, Josephine Foreman, Maxwell Gray, Brooklun Hancock, Cierra Harmon, Jaida Harrison, Zoie Hurt, Zackary Jones, Kynsleigh McCleese, Kylee Moore, Karsyn Pell, Owen Simpkins, Carson Storer, Landon Turner, Marley Whalen, Jacob Wheeler, Riley Woods
11th Grade
All A’s: Aubrey Gill, Payton Grooms, Jackson Harper, Emmalyn Jamison, Levi Jandes, Mia Kingsley, Zoey Miller, Kelby Mitchell, Elizabeth Raines, Emma Thatcher, Payton Whalen, Morgan Wheeler, Myla Wolke
All A’s and B’s: Grace DeAtley, Edan Doughman, Erin Doughman, Jesse Kennedy, Brooklyn Mahan, Riley Morgan, Ava Pistole, Emma Pistole, Layna Pistole, Carsyn Raines, Cara Scales, Brevon Sheangshang, Jacon Thatcher, Wyatt Unger
12th Grade
All A’s: Alaina Chaffin, Kensley Cornette, Sydeny Davis, Paige Evans, Coy Fogle, Carlee Garrison, Beau Hesler, Hannah Hesler, Jasmine Hill, Emelia Holt, Emma Jones, Dalton Pence, Angela Pownall, Natalie Ragan, John Reed, Cooper Roush, Mia Scales, Bentley Schweickart, Ainsley Thompson, Colin Tolle, Kaylie Whitman
All A’s and B’s: Dani Stahl, Ahlyesa Taylor, Tristan Young