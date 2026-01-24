SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Shelbi Weakley

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Brent and Christi Weakley

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Volleyball, Basketball, Track

FAVORITE SPORT:

Volleyball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

The competition

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Bad sportsmanship

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Getting hit in the head with a Croc at Kings Island with the basketball team

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Zach Bryan

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Red Rocks, Colorado

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Tangled”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Law & Order SVU

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Reading

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Olive Garden

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Zac Taylor

FUTURE PLANS:

Forensic Scence or Sports Management