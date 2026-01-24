SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Shelbi Weakley
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Brent and Christi Weakley
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Volleyball, Basketball, Track
FAVORITE SPORT:
Volleyball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
The competition
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Bad sportsmanship
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Getting hit in the head with a Croc at Kings Island with the basketball team
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Zach Bryan
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Red Rocks, Colorado
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Tangled”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Law & Order SVU
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Math
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Reading
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Olive Garden
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Zac Taylor
FUTURE PLANS:
Forensic Scence or Sports Management