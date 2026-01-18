SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Bentley Schweickart

SCHOOL:

North AdamsHigh School

PARENTS:

Justin and Bryana Schweickart

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Cheerleading

FAVORITE SPORT:

Cheerleading

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Winning state

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Long practices

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Winning state cheer competition

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Tate McRae

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Hawaii

YOUR FAVORITE MOVIE:

“How To Lose a Guy in 10 Days”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Friends

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

ELA

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Reading

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Olive Garden

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

My Mom

FUTURE PLANS:

Go to Ohio University for Physical Therapy