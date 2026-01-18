SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Bentley Schweickart
SCHOOL:
North AdamsHigh School
PARENTS:
Justin and Bryana Schweickart
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Cheerleading
FAVORITE SPORT:
Cheerleading
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Winning state
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Long practices
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Winning state cheer competition
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Tate McRae
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Hawaii
YOUR FAVORITE MOVIE:
“How To Lose a Guy in 10 Days”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Friends
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
ELA
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Reading
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Olive Garden
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
My Mom
FUTURE PLANS:
Go to Ohio University for Physical Therapy