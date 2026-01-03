SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Wyatt Stepp

SCHOOL:

Peebles High School

PARENTS:

Deron Stepp, Stacie Stepp

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Soccer, Track

FAVORITE SPORT:

Soccer

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Becoming a family

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Playing Minford, the eventual state runner-up

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Linkin Park

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Japan

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Blind Side

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Ted Lasso

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Hanging out with friends

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Texas Roadhouse

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Sergio Ramos

FUTURE PLANS:

Play soccer in college and obtain a degree