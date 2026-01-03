SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Wyatt Stepp
SCHOOL:
Peebles High School
PARENTS:
Deron Stepp, Stacie Stepp
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Soccer, Track
FAVORITE SPORT:
Soccer
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Becoming a family
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Playing Minford, the eventual state runner-up
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Linkin Park
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Japan
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Blind Side
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Ted Lasso
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Math
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Hanging out with friends
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Texas Roadhouse
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Sergio Ramos
FUTURE PLANS:
Play soccer in college and obtain a degree