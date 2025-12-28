SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Hunter Raines

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Diana Bennett

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Football, Track

FAVORITE SPORT:

Football

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Being with the team

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Running

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Being Top 3 in Ohio in interceptions

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Cody Johnson, Lil Baby

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Bora Bora

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Cars”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Spomgebob Squarepants

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Gym

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Playing guitar

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Raising Cane’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Nobody

FUTURE PLANS:

To make money