SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Hunter Raines
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Diana Bennett
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Football, Track
FAVORITE SPORT:
Football
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Being with the team
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Running
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Being Top 3 in Ohio in interceptions
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Cody Johnson, Lil Baby
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Bora Bora
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Cars”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Spomgebob Squarepants
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Gym
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Playing guitar
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Raising Cane’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Nobody
FUTURE PLANS:
To make money