SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Kaleb Eldridge

SCHOOL:

North Adams High School

PARENTS:

Chris and Jayme Eldridge

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Soccer, Track, Basketball, Baseball

FAVORITE SPORT:

Baseball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Winning

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Playing Minford in district final

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

NBA YoungBoy

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Puerto Rico

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Scary Movie 2”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Family Guy

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Lunch

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Working out

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Raising Cane’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Lebron James

FUTURE PLANS:

Lineman