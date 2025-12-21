SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Kaleb Eldridge
SCHOOL:
North Adams High School
PARENTS:
Chris and Jayme Eldridge
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Soccer, Track, Basketball, Baseball
FAVORITE SPORT:
Baseball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Winning
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Playing Minford in district final
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
NBA YoungBoy
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Puerto Rico
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Scary Movie 2”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Family Guy
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Lunch
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Working out
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Raising Cane’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Lebron James
FUTURE PLANS:
Lineman