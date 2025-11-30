SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Beau Hesler

SCHOOL:

North Adams High School

PARENTS:

Rick and Betsy Hesler

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Soccer, Track

FAVORITE SPORT:

Track

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Winning

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Winning the state championship in the 800M Run

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Luke Combs

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

The Bahamas

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Top Gun: Maverick”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Stranger Things

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Gym

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Hunting

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Texas Roadhouse

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Morgan Malott

FUTURE PLANS:

Go to college