SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Beau Hesler
SCHOOL:
North Adams High School
PARENTS:
Rick and Betsy Hesler
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Soccer, Track
FAVORITE SPORT:
Track
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Winning
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Winning the state championship in the 800M Run
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Luke Combs
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
The Bahamas
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Top Gun: Maverick”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Stranger Things
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Gym
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Hunting
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Texas Roadhouse
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Morgan Malott
FUTURE PLANS:
Go to college