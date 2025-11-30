October 31- November 7, 2025
Stanley Pence, Vickie Pence to Stanley Pence, Vickie Pence, West Union Village, 0.145 ac, Lot #3, West Union Village, 0.145 ac, Lot#2
Rita Bushelman Trust, Mary Catherine Roelker, Trustee, Marjorie Warncekc, Trustee to AK Property Solutions LLC, Cedar Rock LLC, JB Capital LLC, Tiffin Township, 19.761 ac, Monroe Township, 6.382 ac
Frank G. Phipps to Michele L. Jacobs, William A. Jacobs III, Sprigg Township, 7.96 ac, Liberty Township, 12.37 ac
Daniel D. Miller Trust, Freida J. Miller Trust, Ashley Harper, Daniel D. Miller, Trustee, Freida J. Miller, Trustee, Oliver Township, 2.653 ac, Scott Township, 1.953 ac
Gregory Scott Perrine to William M. Dalton II, Jefferson Township, 23.428 ac
Raymond Yutzy Family Trust, Naomi Yutzy, Trustee, Raymond Yutzy, Trustee to Wheat Ridge Parochial School, Oliver Township, 2.508 ac
Patricia A. Lewis to Sandra S. Back, Gary A. Beasley, Manchester Village, 0.129 ac, Lot #8
Nancy L. Ward to Lorren K. Burns, Tammy L. Burns,Wayne Township, 4.264 ac, Winchester Township, 3.170 ac, Wayne Township, 6.445 ac
Tammy Young to Agustina Albarran, Sunny Landeros, Scott Township, 4.002 ac, Scott Township, 1.000 ac
Jackie Day to Purdin Enterprises LLC, Jefferson Township, 4.262 ac
Troy James Vanhook to Purdin Enterprises LLC, West Union Village, 0.275 ac, Lot #’s 8, 9
Steven Runyan to Runyan Development LLC, Sprigg Township, 1.00 ac, Oliver Township, 2.000 ac
Lee Blankenship, Mary Blankenship, Deward Chandler, Mollie Chandler, Melinda L. Stuckey to Melinda L. Stuckey, Franklin Township, 0.45 ac, Lot #’s 4, 18
Geoffry Darrin Grooms to Grove Boys Hunt Club LLC, Jefferson Township, 0,464 ac
Michael Charles Zape, Susan Kathleen Zape to Jeffery Van Pelt, Manchester Village, o.189 ac, Lot #60
Raelin M. Bell, Luke G. Thompson to Travis Hamm, Liberty Township, 0.94 ac
Matthew Ernest Woodburn to Raelin M. Bell, Luke G. Thompson, Sprigg Township, 1,00 ac
Adam Abbot, Kate Abbot, Sean Abbot to Brittany Rizek, John Rizek, Franklin Township, 4.267 ac, Franklin Township, 4.266 ac
Corinne Truitt to Katie E. Truitt, Rodney K. Truitt, Bratton Township, 6.556 ac, Bratton Township, 3.890 ac
Jerri Merrill to Jerri Merrill, Winchester Township, 0.527 ac
Steven G. Sickerson, Tiffany Dickerson, Tiffany M. Dickerson, Jesse Diener, Pan Diener, Pamela K. Diener, Courtney Hickman, Michael Hickman to Leif Anders Blixt, Miriam Blixt, Jefferosn Township, 48.273 ac
Amy Kathryn Davis (DECD) to Vanessa Gilliam, Trustee, Ruby L. Baldwin Irrevocable Trust, Monroe Township, 1.015 ac
Linda S. Caraway (DECD) to Roger Shiveley, Tiffin Township, 1.546 ac
Peggy Fitzpatrick, William Wayne Fitzpatrick to Lavern F. Stucke, Susan K. Stucke, Bratton Township, 21.430 ac
Isaac Keim, Mary Keim to Malinda Keim, Roman Keim, Liberty Township, 17.914 ac