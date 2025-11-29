SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Ella Richards

SCHOOL:

Peebles High School

PARENTS:

James and Samantha Richards, Pam and Jeramey Darnell

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Basketball, Volleyball

FAVORITE SPORT:

Volleyball

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Making memories and having fun with my team

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Condiitioning

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Getting my face smashed on the floor by a girls’ rear during a basketball game

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

The Weeknd

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Puerto Rico

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Notebook”

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Science

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Singing

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Marlene’s

WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:

Adele

FUTURE PLANS:

Work in a hospital in the O.R.