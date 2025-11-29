SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Ella Richards
SCHOOL:
Peebles High School
PARENTS:
James and Samantha Richards, Pam and Jeramey Darnell
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Basketball, Volleyball
FAVORITE SPORT:
Volleyball
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Making memories and having fun with my team
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Condiitioning
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Getting my face smashed on the floor by a girls’ rear during a basketball game
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
The Weeknd
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Puerto Rico
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Notebook”
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Science
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Singing
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Marlene’s
WOULD LOVE TO TRADE PLACE FOR A DAY WITH:
Adele
FUTURE PLANS:
Work in a hospital in the O.R.