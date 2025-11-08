First Grade
All A’s: Kyson Bennington, Paityn Blythe, Katelyn Bowling, Cole Brown, Zoey Burton, Reese Caldwell, Zenlei Croghan, Harper Free, Benjamin Kegley, Aislin Key, Locklyn Law, Shelbey Lyons-Fletcher, Vada Mattes, Audrie McDowell, Jensen Nesbit, Teagyn Newland, Cassia Parks, Matthew Rigdon, Nora Ross, Dawson Saunders, Eric Starrett, Harper Vincent, Emarion Wagner, Kaydence Walker, River Wallace, Whitleigh Ward, Kobe Wells
All A’s and B’s: Lane Black, Rylee Dalton, Braxton Hall, Benjamin Hanson, Jasiah Hill, Aurora Martin, Austin McClanahan, Aleah Mefford, Adeline Miller, Liam Miller, Freya Mullins, Zoey Nesbit, Lennox Parks, Credence Patrick, Zavaeh Perkins, Charlee- Brooke Powers, Tenley Raines, Anderson Stafford, Linkin Stafford, Aiden White
Second Grade
All A’s: Max Beach, Natalie Bowling, Callie Combs, Dominic Doyen, Casen Gullett, Elizabeth McGowan, Kolby O’Hearn, Wyatt Patton, Emory Polley, Wyatt Roberts, Addalynn Scott, Liam Shope, Paisley Stewart, Braxton Thatcher, RellaRose Thompson
All A’s and B’s: Jaidelyn Bayless, Emily Campbell, Kelly Collins, Wyatt Fox, Aston Fryman, Aiden Gallagher, Ava Hopkins, Emmalynn Mers, Calvin Parks, Layla Perkins, Hayden Shope, Shane Starrett, Zayden Thomas, Sophia Wilson, Jaymee Winkle, Ryver Workman
Third Grade
All A’s: Artemis Abner, Braylynn Bradford, Caylee Brose, Kyser Butt, Maylee Carter, Khloe Cox, Morgan Fryman, Baleigh Hopkins, Jace Jones, Aiden Kline, Ssvannah Lee, Rylie Littleton, Ayzik Lockhart, Brenna Lyons-Fletcher, Ariana Mack, Savannah Martin, Justin Nesbit, Raider Newland, Taelyn Newland, Gunner Parks, Marley Patrick, Madalyn Ramirez, Kaysen Rigdon, Collin Saunders, Keegan Shoemaker, Anson Smith, Henslee Stamper, Kasen Strange, Kensington Trombley, Reighlyn Tucker, Achilles Ward, Isaiah Wells
All A’s and B’s: Alykia Angel, Trenton Bayless, Braxton Brooks, Hunter Burton, Paislee Garcia, Levlyn Harrison, Brylan Jones, Drgan Kinman, Ariana Mefford, Harmony Smith, Hadleigh Thomas, Austian Wiesenhahn
Fourth Grade
All A’s: James Jarvis, Keelan Manning
All A’s and B’s: Kyra Fox, Bruna Grassman, Mia Greene, Lindsay Grooms, Ellie Hafer, Maelyn Irwin, Jamison Jones, Addison Paglia, Bentlee Powers, Easton Shoemaker, Bexleigh Spires, Liberty Spires
Fifth Grade
All A’s: Henry Baker, Arian Barnes, Brady Inman, Jasie Jones, Mason Mack, Roman Napier, Kylie Parker, Emiley Smalley
All A’s and B’s: Eli Alexander, Noah Applegate, Kinzleigh Bayless, Makayla Beach, Audry Bolin, Isabella Brooks, Zaelei Croghan, Dolly Edwards, Hunter Franklin, Brantlee Garcia, Raelynn Hay, Korbyn Hilderbrand, Annabelle King, Aveyn Lockhart, Maci Nicholson, Dallis Patton, Jayden Phillips, Jayden Reithford, Isabelle Rich, Syllis Richardson, Aiden Rideout, Mia Souders
Sixth Grade
All A’s: Sarah Brown, Raylee Conn, Jensen Crabtree, Bryson Fox, Paisley Grooms, Gage Gruber, Alayna Lee, Anberlyn Mack, Landon Mefford, Lakyn Nitschke, Noah Pollitt, Paisley Price, Ryan Rothwell, Liam Shoemaker, Reagan Smith, Andrew Spires, Alexis Swanger, Jackson Taylor, Kinlee Wolfe
All A’s and B’s: Elijah Bailey, Liam Carrow, Jesse Combs, Zayliah Fitzpatrick, Jaxon Flora, Myra Free, Aliyah Gould, Paygelynn Gould, Adalyn Hughes, Jace Grooms Kiley, Nicholas King, Macey Lejzerowicz, Kendall Neeley, Karter O’Hearn, John Paglia, Carson Patton, Connor Scott, Sophia Wallace, Colton Wallingford, Abriella Whaley, Miranda Will