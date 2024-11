Second Grade

All A’s: Emmett Hill, Piper Pence, Urijah Rinck, Colten Short, Alayna Marion, Adley Littleton, Timothy Lewis, Barrett Hayward, Connor Applegate, Silas Hayslip, Willow Jackson, Josephine James, Anna Boggs, Brylee Grube, Henry Hayslip, Ellie McCarty, Liam Price, Zander Rockey, Colton Taylor, Lennox Collins, Josie Jones, Paisley Steadman

All A’s and B’s: Tate Salmon, Aimslee Spires, Nevaeh Waldron, Jase Hoop, Zoey Hord, Blake McLaughlin, Emma Arciga, Evan Bays, Aleah Boudreau, Gentry Demint, Lydia Francis, Kyson Grooms, Gunner Hammonds, Michael Williams, Autumn Varney, Lennox Taylor, Ariana Riley, Chance Reed, Michael (Carter) Hilterbrand, Maylee Bramblette, Autrey Blevins, Aiden Carpenter, Billy Kingsolver, Karma Clifford, Addilyn Harris, Hallie Hopkins, Layla Horsley, Kyler Knauff, Jensen Pollard, Olivia Tomaselli, Myla Bishop, Oaklee Blythe, Cecilee Dickens, Chestena Doss, Charlotte Fain, Carsen Lewis, Weston Tolle, Matthew Womelsdorf, Benjamin Carter, Arabel Cook, Paisley Donald, Hayleigh English, Leia Grooms, Allie Wait, Alayna Mosbacker, Leelan Mack

Third Grade

All A’s: Keaton Edmisten, Kimberly Grumbling, Maddux Musser, Branton Ward, Avery Bays, Bailey Buck, Evelyn Hilderbrand, Rylan Hummel, Ayden Hurley, Arabella Kirker, Bryce Nesbit, Alora Reeves, Paxton Ferrell, Haley Harbottle, Corilynn Reid, Evelyn Greene, Landry Hayslip, Kane Jordan, Aubree Lewis, Easton McCann, Roland Purdin, Devin Reeves, Colton Storer

All A’s and B’s: Ka’Lel Avery, Carson Bayless, Mnenetha Hoop, Rylie Long, Matthew McEntire, Keegan Moore, Joseph Taylor, Brynn Walters, Triniti Womelsdorf, Olivia Everhart, Braylen Hayslip, Keaton Knechtly, Valan Purdin, Connor Rackley, Nathan Spivey, Madison Wagner, Talyla Wilson, Haly Groves, Beau Hayslip, Briar Horsley, Avari Jones, Westin Keidel, Athan Stephenson, Cohen Thatcher, Maylee Westbrook, Brooks Wooten, Layton Grooms, Gerald Sheldon, Jasper Combs

Fourth Grade

All A’s: Maggie Branblette, Kline Cox, Ezra Seitz, Carrie Crocker, Derringer Darnell, Saria Marshall, Maxwell Sullens, Gabrielle Wikoff, Aiden Storer, Isabella Howell, Wyatt Holsinger, Ralistin Hayslip, Gracelynd Parks

All A’s and B’s: Ayva Applegate, Wesley Congrove, Isla Dryden, Ella McLaughlin, George Shanor, William Warner, Emma Baker, Deacon Butcher, Sawyer Claypool, Landen Collins, Caylee Crocker, Kyle Davis, Carter Horsley, Olivia Land, Asher Smith, Jayce Wilson, Raelynn Wilson, Kendall Ayres, Braxton Applegate, Avery Burke, Rayland White, Jaxon Vogler, Emily Vance, Isabella Stevenson, Levi Ritt, Nyjah Chamblin, Hunter Cook, James Jenkins, Roscoe Littleton, Izabella Simmers, Addilyn Walker

Fifth Grade

All A’s: Levi Adkins, Madison Ferrell, Eli P arker, Foster Taylor, Jazzlyn Bates, Elexa Cantrell, Anna Huxmann, Alexander Simonson, Brayden Cornett, Adelyn Grooms, Alex Groves

All A’s and B’s: Landen Freeman, Kyrsten Gibson, Samuel Jackson Grooms, Symaura Marshall, Emmalee Rockey, Mollie Adams, Serenity Dalton, Jalynn Griffin, Anna Thompson, Wyatt Wagner, Jakiah Yost, Braylee Brewer, Arca Carrington, Heavenly Copas, Lyla Hilderbrand, Zayn Kennedy, Isaac Spradlin, Baylee Storer, Rachel Thomas, Lily Ames, Easton Barlow, Wyatt Caldwell, Brenlynn Chamblin, Konnor Fuchs, Brynn Ross, Matthew Fecke, Mikalynn Malone

Sixth Grade

All A’s: Austin Chambers, Estelle Parks, Granger Rhonemus, Willard Day, Eli McCann, Kamden Wikoff, Jamison Georges, Aubrianna Havens, Dakota Barnhart, Leon Copley, Jordan Stamm

All A’s and B’s: Paloma Alvarez, Ashlynn Barnhart, Levi Bayless, Christopher Crocker, Abigail Dodson, Adelyn Hoop, Colton Phipps, Keera Reed, Noah Rinehart, Greyson Vermeulen, Peyton Williams, Isabella Yazell, Beau Barnhart, Emerson DeMint, Aubree Grooms, Easton Lewis, Levi Lewis, Philip Meade, Jaycee Redmon-McIntire, Gunner Smith, Kolton Applegate, Austin Gardner, Brantley Hayslip, Samantha Little, Jaylee Pollitt, Isabella Pribble, Kiley Allen, Jordan Burns, Madeline Condo, Brantley Davis, Wyatt Gustin, Macey Henslee, Maci Jones, Jackson Kline, Silas McHone, Laney Wooten