September 20-26, 2024

Elinda A. Merrill, Roy S. Merrill to Scott A. Dick, Scott Twp, 6.830 ac.

Emily J. Young, Jonathan Robert Young, Robert McClain, Winchester Village, 0.226 ac., Lot 33

Andrew McNulty, Andy McNulty to Malene Demaree, Andrew McNulty, Monroe Twp, 22.352 ac.

Daniel and Darlene Turner Revocable Trust, Darlene M. Turner Trustee to David C. Hamilton, Sharon L. Hamilton, Meigs Twp, 0.465 ac., lot 3

Cecille B. Rapp, Steve Rapp to Todd M. Kramer, Meigs Twp, 0.108 ac.

Linda G. Hawn, Rex L. Hawn, Dekeitha Lewis, Ryan K. Lewis to Linda Hilgenberg, Phillip Hilgenberg, Franklin Twp, 7.2834 ac.

Connie Markins, Connie Osman to Adams County Land Reutilization Corporation, Manchester Village, 0.148 ac.

Audrey Geraldine Hughes Dec’d to Harold Douglas Hughes, Liberty Twp, 7.184 ac.

Lori A. Herbek, Randy W. Herbek to Lori A. Herbek Trustee, Randy W. Herbek Trustee, Randy & Lori Herbek Real Estate Trust, Franklin Twp, 12.760 ac., Bratton Twp, 17.181 ac.

Henry E. Farmer Dec’d, Henry Farmer Dec’d to Thelma R. Taylor, West Union Village, 1.86 ac.

Amerisave Mortgage Corporation to Secretary of Housing and Urban Development, Manchester Village, 0.212 ac., lot 117

Debra Shively, James Tucker to State of Ohio, Manchester Village, 0.14 ac., lot 272

Gregory Williams to Jeffrey Williams, Bratton Twp, 1.75 ac.

Karen M. Klein to Golden Henson, Rhonda L. Henson, Winchester Twp, 1.233 ac.

Winchester AG Service to Wheaton Grain Inc, Winchester Village, 0.321 ac. lots 12 & 13, Winchester Village, 22.22 ac.

Purdin Enterprises LLC to CC Acrers LLC, Tiffin Twp, 0.335 ac. , lot 7

Catherine A. McSwain, John McSwain to Shara G. McSwain, Liberty Twp, 7.962 ac.

Connie L. Sisson, Rodney J. Sisson to Christina J. Tolle, James C. Tolle, Meigs Twp, 5.00 ac.

Joe D. Spurlock to Joe Spurlock Trust, Winchester Twp, 7.276 ac.

Kathleen Maynard, Kathleen S. Maynard, Thane Maynard to Nature Conservancy, Brush Creek Twp, 27.00 ac.

Pamela L. Tickel to Larry Curtis, Oliver Twp, 1.000 ac.

Heather Gorman, Johnny Taylor to Johnny Taylor, Jefferson Twp, 0.889 ac., Jefferson Twp, 0.300 ac.

Darlene Rhodes, Richard A. Rhodes Jr to Jina Bohl, Jefferson Twp, 17.501 ac.

Alexander Baker, Destiny Baker to Jakeb Lloyd Tadlock, Shannon Louise Tadlock, Sprigg Twp, 4.880 ac.

Rebecca Burke Trustee, Thomas E. Dick Living Trust to Jonathan Baker, Meigs Twp, 1.675 ac.

Freda Louise Wilson to Joshua Knauff, Peebles Village, 0.165 ac. lot 3

Abigail A. Neal, Brian K. Neal to Laura Paul, Morgan Paul, Peebles Village, 0.942 ac.

Fred J. Welage to Linda Moore, Franklin Twp, 5.604 ac., Franklin Twp, 45.66 ac.

Salana Thoroman, Tony Thoroman to Anthony Jump, Brush Creek Twp, 4.362 ac.

Jamey Yates to Purdin Enterprises LLC, Wayne Twp, 2.00 ac.

Ray Dean Ison, Linda Ison Jones to Brittany Moles, Johnny Moles Jr, Bratton Twp, 2.52 ac.

Connie S. Leonard to Gregory T. Leonard, Sprigg Twp, 0.31 ac., Liberty Twp, 1.734 ac., Liberty Twp, 10.516 ac., Liberty Twp, 1.00 ac., Manchester Village, 0.160 ac., Manchester Village, 0.140 ac., lot 189

Elizabeth Ruth Perdue Keystone Trust, Gary Perdue Trustee to Gary Perdue, Franklin Twp, 1.782 ac. Franklin Twp, 0.703 ac.

Dennis T. Dixon, Penny Dixon to Daniel Horton, Tina Horton, Tiffin Twp, 51.943 ac.

Dennis T. Dixon, Penny Dixon to Bruce Dixon, Stacy Dixon, Tiffin Twp, 21.890 ac.

Dennis T. Dixon, Penny Dixon to Jennifer Dixon, Tiffin Twp, 21.902 ac., Tiffin Twp, 0.540 ac.

Dustin M. Watson, Sarah Watson to Eric Grooms, Erica Parker, Brush Creek Twp, 5.000 ac.

Heath A. Horn to Robert Neil Patterson II, Tiffin Twp, 1.06 ac.

Yoder Development LLC, Brian Yoder to DBY Transportation LLC, Peebles Village, 0.075 ac., lot 71, Peebles Village, 0.224 ac., lots 72, 73 & 74

Jennifer McMahan, Jennifer D. McMahan, Scott L. McMahan by POA to Anastasia Banner IIames, Zachary Windle, Meigs Twp, 1.06 ac., Meigs Twp, 1.139 ac.

Matthew Hilty, Rebecca Hilty to Maurice L. Hershberger Trustee, Maurice L. Hershberger Living Trust, Oliver Twp, 9.768 ac.