June 30- July 6, 2023

Thomas Partin by POA, Melissa Partin by POA to Jason C. Lawson, Winchester Twp, 2.255 ac., lot 11

Jacob Hurt, Bailey Jean Hurt, Bailey Hurt to Kali Sperry, 8.984 ac in Brown County, Wayne Twp, 0.237 ac.

Mary E. Yerardi, David D. Nickerson to Herbert J. Gardner, Meigs Twp, 3.000 ac.

Luther Rogers Trustee, Rogers Family Trust, Mintie Rogers and Luther Rogers Trust to Rogers Christopher Shad, Tiffin Twp, 1.500 ac.

Darlene M. Turner Trustee, Daniel and Darlene Turner Revocable Trust to Philip H. Reed, Bonnie S. Reed, Meigs Twp, 0.249 ac.

Nationstar Mortgage, Mr. Cooper to MVP Homes Inc, Manchester Village, 0.140 ac., lot 403

Jerry L. Stief, Terry Rosenberger Stief to Joshua Stief, Michael Gravely, Jefferson Twp, 5.633 ac.

Denver Seaman, Denver W. Seaman to Joseph Shoemaker West Union Village, 0.207 ac., lots 5 & 6, West Union Village, 0.061 ac., lot 1 & 2, West Union Village, 0.045 ac., lot 3

John I. Hobbs, John I. Hobbs, Melissa Hobbs to Troy S. Fields, Lucinda J. Fields, West Union Village, 2.850 ac.

Richard S. Lehman, Kimberly Anne Lehman to Richard S. Lehman, Kimberly Anne Lehman, Green Twp, 5.00 ac.

Harry D. Davenport Dec’d to Randall E. Good, Monroe Twp, 3.12 ac., Monroe Twp, 14.61 ac.

Eileen Hanks to Brenda Oursler, Donovan Oursler, Sprigg Twp, 0.350 ac., Sprigg Twp, 0.833 ac.

Michael McFarland, Michael A. McFarland, Margetta McFarland, Margetta V. McFarland to Ethan McCarty, Brooklyn McCarty, West Union Village, 0.653 ac., lots 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 & 36, West Union Village 0.172 ac., lots 5 & 6, West Union Village, 0.3444 ac., lots 1 & 2, West Union Village, 0.172 ac, lot 3 & 4

Richard Stephan, Linda Stephan to Jesse Henderson, Peebles Village, 0.114 ac., lots 49 & 50

Connie Anne Shear, Barbara Jo Edwards, Donald E. Edwards to Jerrod B. Bradley, Franklin Twp, 13.532 ac., lot 95

Jerry Hammonds Dec’d to Candace Hammonds, Seaman Village, 0.794 ac.

Kelly McIntosh to Meigs Township Trustees, Meigs Twp, 1.711 ac.

Maher Nabih David, Kimberly David to Maher Nabih David, Kimberly David, Jefferson Twp, 23.002 ac.

Adam A. Deskins, Amy Deskins to Misty Michelle Fannin, Jefferson Twp, 15.286 ac.

Karen E. Gulley to Colton Thornburg, Manchester Village, 0.196 ac.,. lots 5 & 6

WE Trade Land LLC, Weizhen Huang to Michael R. Baldwin, Sprigg Twp, 24.824 ac.