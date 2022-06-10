Sixth Grade
All A’s: Lauren Shreve, Calen Vogler, Bo Johnson, Amryn Carroll
All A’s & B’s: Adalynn Davis-Steward, Emily Jackson, Zophina Maxwell, Kendall Myers, Dawson Schoonover, Cole Elliott, Cooper Meade, Paysen Shiveley, Olivia Tolle, Emily Burns, Corbin Gardner, Boone Minton, Laikin Newman, Hayden Synder, Braylen Stephens, Keira Bird, Zander Haberzettl, Kyliemae Hayslip, KiAnna McKinley, McKenley Schopler, Peyton Smalley, Jerzi Tong
Fifth Grade
All A’s: Walker Newman, Katelynn Myers, McKenslee Cooper
All A’s & B’s: George Barrett, Riley Byers, Valerie Haberzettl, Wyatt Matynka, Jaxson McCleesse, Maylinn Thompson, Gerald Mills, Lilli Cooper, Caleb Johnson, Allena Leggett, Houston McPherson, Crew Wilson, Emily Edmisten, Gabbi Howard
Fourth Grade
All A’s: Cale Campbell, Ross Davis, Emma Rhoads, Eliabeth Boldman, Annabelle Wallace, Bella Skaggs, Kaylee Gibson, Zaylee McClanahan, Chloe Myers, Chase Swayne-Fossyl
All A’s & B’s: Allisana Brown, Kodi Clifton-Hurkes, Leona Meade, Tannor Evans, Dayzee Wheeler, Madeline Engle, Kendi Minton, Emery Tolle, Gemma Wilson, Keller Wilson, Slade Abbott, Robbie East, Madison Isaac, Lincoln Mountjoy, Brantley Myers, Abby Shay, Carson Storer, Connor Storer, Easton Wallingford, Alena Anderson, Zane Scott, Cooper Seaman, Madi Stevenson
Third Grade
All A’s: Chloe Tolle, Dayla Vogler, Brielle Trantow, Serenity Beckwith, Violette Gonzalez, Abigail Hanes
All A’s & B’s: Isaac Chamblin, Rylan Farmer, Eli Gibson, Noah Johnson, Andrew Lux, Langston Smith, Kinleigh Spaniol, Marcos Avelar, Kyleigh Bumgardner, Jocelynn Duffey, Danni Fristoe, Banner Tolle, Kiaya Ashworth, Riley Bennett, Arianna Curington, Addison Heddleston, Raelynn Swango, Xavier Thomas, Rylan Tolle, Zane VanFleet, Xander Gibson, Raylynn Horn, Joseph Langdon, Lyla McCleese, Effie Mills, Kinlee Salmons, Torque Tong
Second Grade
All A’s: Cathleen Wilson, Lydia Myers, Kailee Setty, Addie Bailey, Collier Carroll, Liam Carroll, Emily Parker, Camden Pryor, Ryker Richards, Gavin Campbell, Savannah Crothers, Kanon Craft, Kaiden Fossyl, Larry Myers, Henry Pertuset, Celene Porter
All A’s & B’s: Asher Beam, Dominic Emrick, Danielle Fizer Attinger, Parker Hacker, Jaden Humphrey, Keira Martin, Chevy McCann, Nicolas Salcedo, Dylan Short, Hadley Walker, Trevin Young, C.J. Burns, Raielon Evans, Izzie Mullally, William Newman, Alleyhah Perdue, Jackson Rady, Eric Rodgers, Peyton Rothwell, Gabriel Updyke, Haylo Beckham, Corbin Curington, Frankie Gervacio, Aiden Humphrey, Lane Cooper, Sophia Watson, Mikayla Crownover, Christian McClary, Charles Oney, Maddie Staggs,
First Grade
All A’s: Stetson Alexander, Kenson Coleman, Trudi Kremin, Avery Myers, Noah Poe, Ava Smalley, Kaiser Hanson, Emmit Landon, Lilly Scott, Claire Shady, Marcus Shearer, Chase Spires, Avery Stephens, Logan Case, Grayson Conley, Katelynn Irvine, Wylie Newman, Whitley Smart, Oliver Holt, Lydia Skaggs, Audrianna Wolford
All A’S & B’s: Camdyn Tolle, Kennedy Craig, Teagen Dick, Mason White, Anthony Heddleston, Payton McGlothin, Ryan Speakman, Aleeah Curington, Tucker Grimm, Piper Page, Alman Scrivner, Dante Gardner, Cameron Helton, Nevaeh Isaac, Xander Lawson, Kinley Rigg, Japheth Stadola, Rayleigh Bumgardner, Noah Graham, Brantley McClure, Xavier Nesbitt, Roza Vigil, Hope White