Adams County Land Transfers

December 10, 2021

Tranquility Full Gospel Tabernacle, Jesse Disher Trustee to Benjamin Martin Ison, Makayla Rose Ison, Scott Twp, 1.000 ac.

PCSM LLC, Paul K. Richter Trustee, Donna L. Richter Trustee, Donna L. Richter Trust, Paul K. Richter Trust to Stephanie McEvoy, Stephanie Allen, Winchester Twp, 1.021 ac.

Paul K. Richter Trustee, Donna L. Richter Trustee, Donna L. Richter Trust, Paul K. Richter Trust, PCSM LLC to Thomas G. Allen, Winchester Twp, 7.3763 ac.

Thomas G. Allen, Stephanie Allen to Edgar A. Williams, Lora A. Williams, Winchester Twp, 7.3763 ac., Winchester Twp 1.021 ac.

Randall E. Johnson, Stacy M. Johnson to Stacy M. Johnson, Bratton Twp, 3.174 ac.

JKS Property Investment LLC to Timothy Moore, Brush Creek Twp, 54.624 ac.

Joey McGinnis by POA, Joey E. McGinnis by POA to April Jones, Marcella McGinnis, Marcella Norris, Tiffin Twp, 0.80 ac.

RWD Properties to David Heeter, Tiffin Twp, 151.670 ac.

Geraldine M. Schmackers Trustee, James G. Schmackers Trust to David Samuel Thayer, Meigs Twp, 208.37 ac., Meigs Twp, 109.809 ac., Jefferson Twp, 0.037 ac.

Barrows Properties LLC, Troy Barrows, Kristen Barrows, Shane Barrows, Corie Barrows to D & M Riverfront Real Estate LLC, Sprigg Twp, 27.686 ac.

Essman Farm LLC , Deborah L. Essman to Ian J. Louiso Tiffin Twp, 0.1336 ac.

Lewis E. Essman, Debbie L. Essman to Ian J. Louiso, Tiffin Twp, 2.00 ac., Tiffin Twp, 2.292 ac., Tiffin Twp 2.280 ac., Tiffin Twp 2.00 X 20, Tiffin Twp, 2.005 ac., Tiffin Twp 2.004 ac., Tiffin Twp, 2.00 ac., Tiffin Twp, 2.00 ac., Tiffin Twp, 2.788 ac. , Tiffin Twp, 2.213 ac.

Austin Howerton, Madison Howerton to Austin Howerton, Madison Howerton, Sprigg Twp, 1.500 ac.

Linda K. McComas Trustee, Mary L. Becks Trust to Donna J. Matheney, Scott Twp, 24.75 ac.

Janet Power, Janet E. Power to Janet Power, Jason R. Forman, Wayne Twp, 7.19 ac.

Janet Power, Janet E. Power to Janet Power, Jason R. Forman, Sprigg Twp, 1.77 ac.

Douglas C. Lane by POA, Joan B. Lane by POA to Michael L. Ayers, Liberty Twp, 30.00 ac.

Connie J. Jones, Minor Young Dec’d to West Union Lodge 43, West Union Village, 0.095 ac. lot 10

Thomas W. Boice, Susan Smith Boice, Jerry E. Click, Glenda Click, Charles M. Click, Caroline S. Click, Donald F. Click, William R. Click, William R. Clark, Monroe Twp, 4.20 ac.

Purdin Enterprises LLC, Samuel Purdin to Melissa Partin, West Union Village, 4,900 sq ft.

Michael S. Grooms Trustee, Charlene Grooms Trustee, Mike & Charlene Grooms Trust to Terry W. Grooms, Crystal A. Young, Tiffin Twp, 0.627 ac.

Betty J. Bussell by POA to Margaret M. Ross, Scott Twp, 11.111 ac.

Tammera Lynn Young, Randy Dunkin, Timothy Dunkin, Keith M. Dunkin Jr, Gary W. Young, Jessica Dunkin to Tammera Lynn Young, Gary W. Young, West Union Village, 0.269 ac., lot 13, West Union Village, 0.29 ac., lot 12

Melanie Cantrell, Robert Cantrell Jr, Charlene Cantrell, Charles Cantrell to Shay Joshua Wiley, Winchester Village, 0.500 ac.

Brian Kade Miller, Mikaylah E. Miller, Mikaylah E. Conley to Vincent Brady Weinberg, Morgan Weinberg, Liberty Twp, 7.387 ac.

Richard W. Dickens II, Courtney Dickens to Richard W. Dickens II, West Union Village, 0.025 ac., West Union Village, 0.50 ac.

Jalynn Hillger, Jalynn R. Hillger to Matthew Hillger, Matthew A. Hillger, Seaman Village, lot 33

Donna M. Green Trustee, Donna M. Green Family Living Trust to Mary Francis Champagne, David Allen Champagne, Sprigg Twp, 2.419 ac., lot 9, Sprigg Twp, 1.825 ac.

Charles Mahaffey Trustee, Charles E. Mahaffey & Brenda L. Mahaffey Living Trust, Mahaffey Family Trust to Michael Todd Calvert, Sprigg Twp, 39.146 ac.

Dennis Schlabach, Joann Schlabach to Southern Ohio Housing Solutions LLC, West Union Village, 0.522 ac.

Southern Ohio Housing Solutions LLC, Jeffrey Hoop, Brian Yoder to Dennis Schlabach, Joann Schlabach, Tiffin Twp, 2.41 ac.

Joyce Stapleton, Joyce A. Stapleton to Gregory Norris, Tiffin Twp, 0.62 ac.

Toni Martin, Robert Martin to Angus Jay Stamper, Seaman Village, 0.141 ac., lot 38 & 39

Terry Stone to Timothy Stone, Jefferson Twp, 9.348 ac., Jefferson Twp, 12.368 ac.

ABCAP Housing Renovations Limited Partnership II, ABCAP Housing Associates II GP to Ohio Housing Finance State of Ohio, Peebles Village, 1.408 ac., Winchester Village, 3.3047 ac.

December 17, 2021

Gary E. Thompson, Harlene K. Thompson to Danny E. Thompson, Lisa A. Thompson, Wayne Twp, 68.875 ac.

Christy Baldwin to John Shope, Leah Renea Shope, Manchester Village, 0.18 ac., lot 2

Mark L. Maurer to Mark L. Maurer Trustee, Mark L. Maurer Revocable Trust, Scott Twp, 62.53 ac., Scott Twp, 0.61 ac., Scott Twp, 1.709 ac.

Joseph A. Daniels to Dennis Daniels, Teresa Shelton, Sprigg Twp, 1.1262 ac.

Dennis Daniels, Teresa Shelton, Joseph A. Daniels, Lou Ann Daniels, Douglas Shelton, Teresa A. Shelton, Douglas E. Shelton, Dennis Joe Daniels to Jeremiah Shelton, Sprigg Twp, 17.503 ac, Sprigg Twp, 2.2272 ac.

James Enlou Tcheng, James En Lou Tcheng, James E. Tcheng, Alvena Gigi Tcheng, Dianna Vivi Tcheng, Deanna Vivi Chow, Hector Chow, Marianne Clark Powers, Marianne Powers to Luke Rhonemus, Lyn E. Rhonemus, Winchester Twp, 87.664 ac.

Jack A. McCoy, Roxanna McCoy to Lear McCoy, Meigs Twp, 96.077 ac.

Jack A. McCoy, Roxanna McCoy to Chad McCoy, Bratton Twp, 43.373 ac.

Sharon K. Boldman to Matthew R. Boldman, Jefferson Twp, 18.988 ac.

Jacob T. Franklin to Renee L. Drake, Tiffin Twp, 2.000 ac.

Lucille M. Grooms to Steve Cathy, Cathy Calvert, Seaman Village, 0.333 ac.

Ermal Dean Wright Trustee, Wright Family Trust to James R. Unger II, Tammy R. Unger, Liberty Twp, 32.653 ac.

Deborah A. McAdow, Deborah A. Hoop, James McAdow to Jerry Copas, Ruth Ann Copas, Tiffin Twp, 2.451 ac.

Natosha R. Smalley, Natosha R. Galvan, Gerardo to Ernest Paul Smalley Jr, Rajeana Brown, Rajeana Smalley, West Union Village, 1.195 ac.

Rhonda K. Howard to Robert Andrew Howard, Liberty Twp, 19.969 ac.

David R. McChesney, Kathy J. McChesney to Jennifer Ann Henry, West Union Village, 0.188 ac., lot 148

Amy Swango to Brian Swango, Bratton Twp, 4.338 ac.

Gregory R. Verderber, Rita M. Berderber to 8617 Oak Street LLC, Wayne Twp, 138.874 ac.

Robert Todd Phipps, Veronica Phipps to David Caudill, Emily Caudill, West Union Village, 0.274 ac.

Ricky Dale Allen to Nicholas K. Bedinghaus, Gabrielle R. Bedinghaus, Oliver Twp, 23.587 ac.

Debra L. Peyton, Paul M. Peyton to Hunter N. W. Wallace, Bratton Twp, 0.437 ac.

Wyatt Andrew Roush, Rhonda Denise Roush to Jordan Marie Williams, Mark Williams, Tiffin Twp, 3.249 ac.

Luther Rogers to Jordan McIntire, Emily McIntire, Tiffin Twp, 1.500 ac.

Carl Dean Trotter to Carl Dean Trotter, Monroe Twp, 124.789 ac.

William Baker Trustee, William & Nancy Baker Family Trust to Mark A. Baker, Oliver Twp, 3.000 ac.

Howard Hayslip, Dusti Hayslip, Howard Hayslip to Christine Schaffner, Johnnie King Jr, Rome Village, 0.070 ac., lot 23

Gary Payton, Gary E. Payton to Van Seibert, Theresa Seibert, Meigs Twp, 24.268 ac., Meigs Twp, 20.000 ac.

Deborah K. Lewis Dec’d to Bryan Douglas Lewis, Jefferson Twp, 9.181 ac.

David M. Darkow, Krista N. Darkow to Jeffrey A. Lucius, Kristine R. Lucius, Liberty Twp, 9.950 ac.

Charles M. Elble to Jeremy R. Crum, Kristin S. Crum, Jay R. Crum, Brandi L. Crum, Franklin Twp, 590.363 ac.

Susan N. Porter to Ronald J. Porter, Franklin Twp, 0.801 ac.

December 17-23, 2021

John W. Bloom, Ariane J. Bloom to Laura Ann Defibaugh, West Union Village, 0.216 ac.

Radah Lynn Curtis, Radah Lynn Brown, Christena M. Curtis, Christena Marie Curtis to Radah Lynn Curtis, Christena M. Curtis, Sprigg Twp, 1.000 ac.

Donna S. McKean to Gaylord R. McKean, McKean Family Trust, Liberty Twp, 10.760 ac.

Matthew T. Nichols, Nathan H. Skaggs, Miranda Skaggs to Equity Trust Company, Melissa Partin IRA, Equity Trust Company Custodian FBO Melissa Partin IRA, Meigs Twp, 6.000 ac., lot 15

Jerry L. Edwards, Regina Edwards, Nathaniel Trea Edwards to Kyle Smalley, Rosalie Satterfield, Philip Satterfield, Franklin Twp, 2.000 ac.

Brandon Miller, Brooklyn Miller to Justin Yates, Manchester Village, 0.111 ac., lot 17

Lucy F. Lewis Dec’d to Paul McNeil, Oliver Twp, 1.00 ac., Oliver Twp, 0.807 ac.

Kelly Polley to Dustin W. Polley, Manchester Village, 0.14 ac., Lot 438, Manchester Twp, 0.14 ac., lot 439

Jimmie D. Richey, Karin A. Richey to Edward M. Carter, Kimberly K. Carter, Winchester Twp, 0.397 ac.

Richard J. Beer, Barbara A. Beer, Theresa McPhillips to Glenn McKenzie, Pamela McKenzie, Sprigg Twp, 5.625 ac., Liberty Twp 0.375 ac., Sprigg Twp, 10.008 ac.

Jan Kirker Manchester, Jan Manchester to Rocky Top Rentals LLC, West Union Village, 0.113 ac., West Union Village 0.227 ac.

Rebecca L. Reed, Timothy W. Anderson, Everett P. Anderson, Grady D. Reed, Marilyn Anderson to Stallsworth Insurance Services, Brush Creek Twp, 29.645 ac.

Sharon Louise Krull to Rickie Moore, Brush Creek Twp, 2.73 ac.

Zachariah Tyler Smith, Felisha Lynn Smith to Wanda L. Wood, Seaman Village, 0.48 ac.

April D. Porter, April D. Purvis, Ronald J. Porter to Dennis Ward, Linda Ward, Meigs Twp, 1.020 ac.

Lola A. Polley, Lola A. McNown, Ray McNown to Darren L. Polley, Wayne Twp, 2.233 ac., Wayne Twp, 4.070 ac.

Madelyn Sue Garland Trustee, Hall Keystone Inheritance Trust to William Dana Hall, Jefferson Twp, 113.353 ac.

Heist LLC, Daniel C. Moore to Darren Deckard, Sprigg Twp, 23.6614 ac.

Betty Moore, William Moore, Betty J. Moore to David Scott Bullis, Amie S. Bullis, Scott Twp, 2.082 ac.

Thomas Partin to Janice Johnson Seperate Property Trust, Winchester Twp, 1.500 ac., lot 19

Chester Earl Moore Dec’d to John L. Hayslip, Gina L. Hayslip, Brush Creek Twp, 20.433 ac.

Linda Zinser, Steven Zinser, Linda L. Zinser, Steven H. Zinser, Scott Anthony Crawford, Scott Crawford, Mark Crawford, Michelle Crawford to Charles E. Huston III Trustee, Mary C. Huston Trustee, Charles E. Huston III & Mary C. Huston Trust, Bratton Twp, 5.102 ac.

Stephen H. Bryan Trustee, Robert C. & Kathleen H. Bryon Trust to Daniel T. Meyer, Staci R. Meyer, Monroe Twp, 23.247 ac.

Stanton Greg Miller Dec’d to Coopcade Capital LLC, Brush Creek Twp, 68.29 ac.

December 30, 2021

Sharon Kay Bradley Dec’d, Sharon K. Bradley Dec’d, Sharon Bradley Dec’d, Sharon Nesbitt Dec’d to Carl Bradley, Brush Creek Twp, 1.50 ac.

Shirley Swayne Dec’d, Shirley A. Swayne Dec’d to Jesse D. Henderson, Franklin Twp, 2.500 ac.

Tammy J. Young, Jaimie Bayless, Danny Bayless to Jaimie Bayless, Danny Bayless, Liberty Twp, 1.501 ac.

Wilmington Savings Fund Society Trustee, Stanwich Mortgage Loan Trust to Jeanie Skinner, Meigs Twp, 3.00 ac.

Thomas Partin, Melissa Partin to Michael Christian Carter, Winchester Twp, 1.500 ac., lot 37

Nathan Raber, Katie Lynn Raber to James E. Losacker, Karen A. Losacker, Oliver Twp, 19.650 ac.

Thomas Young Dec’d to Zachary Young, Monroe Twp, 1.000 ac.

Gregory C. Hobbs Trustee, Gregory C. Hobbs 2004 Trust to ACCC Farm LLC, Bratton Twp, 73.211 ac.

Gregory C. Hobbs Trustee, Gregory C. Hobbs 2004 Trust to ACCC Farm LLC, Bratton Twp, 93.241 ac.

Gregory C. Hobbs Trustee, Gregory C. Hobbs 2004 Trust to ACCC Farm LLC, Bratton Twp, 114.677 ac.

Gregory C. Hobbs Trustee, Gregory C. Hobbs 2004 Trust to ACCC Farm LLC, Bratton Twp, 5.201 ac.

Gregory C. Hobbs Trustee, Gregory C. Hobbs 2004 Trust to ACCC Farm LLC, Bratton Twp, 24.606 ac.

Ruth C. Wolfe Dec’d, Ruth Wolfe Dec’d to Jeffrey D. Burns, Donna L. Burns, Winchester Twp, 1.75 ac.

Scottie D. Kirk, Amber L. Kirk to Anthony W. Estes, Donna Estes, Manchester Village, 0.654 ac., lot 15

Brian K. Baldridge, Lori A. Baldridge to Keli G. Schram, Joshua E. Eldridge, Wayne Twp, 0.8684 ac., lots 41-48, & 59-61, Wayne Twp, 1.4077 ac., lots 49-58 & 62-65, Wayne Twp, 2.8645 ac., Wayne Twp, 2.71 ac.

Shawn Stacy, Amie M. Stacy to Shawn Stacy, Amie M. Stacy, Sprigg Twp, 3.083 ac.

Philip Montgomery, Mary Montgomery, Mary L. Montgomery to John B. Newman Jr, Peebles Village, 0.160 ac., lot 12

Ronnie D. Shupert Trustee, Margaret M. Semple Trustee, John T. Shupert Trust, Anna E. Shupert Trust to Brent A. Shupert, Bethany L. Shupert, Scott Twp, 0.643 ac.

Adams County Real Estate LLC, Jamie D. Bennington to Darrell L. Jackson, Clarissa G. Jackson, Peebles Village, 0.165 ac. lot 93

Heist LLC, Daniel C. Moore to East Montana LLC, Sprigg Twp, 1016.2174 ac.

Matthew T. Nichols, Nathan H. Skaggs, Miranda Skaggs to ETC Custodian FBO Thomas Partin IRA, Thomas Partin IRA, Meigs Twp, 1.485 ac., lot 7

Carmen Shivener to Karissa Elizabeth Sparks, Jefferson Twp, 2.448 ac.

Marie C. Boyd, Perry L. Boyd to Brenda Arrasmith, Franklin Twp, 1.140 ac.

Pete Rigdon to Scott Business Enterprises, Manchester Village, 0.144 ac., lot 529, Manchester Village, 0.144 ac., lot 530, Manchester village, 0.13 ac., lot 531, Manchester Village, 0.08, lot 532

Jeff Evans, Robin Singleton, Sara Evans, Bradley W. Singleton, Brad Singleton to Jesse Dozier, Brush Creek Twp, 7.539 ac.

Virginia Whitley, Virginia H. Whitley to Ronald E. Kersey, West Union Village, 0.460 ac. , lot 26 & 27

Xavier Workman, Jamie Workman to John Kevin Dugan, Wayne Twp, 1.02 ac.

Gregory C. Harper Trustee, Stephanie R. Harper Trustee, Harper Revocable Living Trust to Jessica L. Mason, Peebles Village, 0.165 ac., lot 63

Roger Lee Davis, David Lee Davis, Lisa Davis, Mark William Davis, Robert Wilson Davis, Terri Davis, Jolene Davis, Amber Lung, Gary Lung, Mark W. Davis, Jo Davis to Gregory A. Raines, Tami J. Raines, Melanie S. Raines, Todd B. Raines, Pat Raines, Wayne Twp, 26.551 ac.

Steve Toney, Venet Ireland to James R. Unger II, Tammy R. Unger, Liberty Twp, 115.962 ac., Liberty Twp 0.26 ac.

Larry J. Ryan Dec’d to Gloria Jean Ryan, Peebles Village, 0.660 ac.

January 7, 2022

Charles Leedom, Karen Ruth Johnson Leedom to Development LLC, Meigs Twp, 8.55 ac.

Eric W. Page to Eric W. Page, Jamie R. Drennan, Bratton Twp, 1.008 ac.

Gerald Ray to Steven Kempf, Bratton Twp, 7.709 ac.

Rosalie Satterfield, Philip E. Satterfield, Philip Satterfield to Craig Staggs, Christine Staggs, Bratton Twp, 5.000 ac.

Keith Enos, Mary K. Enos to Frog Creek Farm LLC, Tiffin Twp, 364.359 ac.

D. Lee Pertuset, Danny L. Pertuset, Kristen A. Pertuset to Christopher S. Adams, Deanna Adams, Peebles Village, 1.154 ac.

Heist LLC, Daniel C. Moore to Dale Samuel Cooper Trustee, Dale Samuel Cooper Living Trust , Sprigg Twp, 77.7751 ac., Sprigg Twp, 51.0384 ac., Sprigg Twp 30.456 ac.

Tonda M. Zelms, Tonda M. Rigdon, Tony Zelms to Cory A. Miller, Cheyenne Miller, Sprigg Twp, 5.000 ac.

Arthur Barry Copas Dec’d to Darla Copas, Tiffin Twp, 36.735 ac., Tiffin Twp 11.799 ac.,. Tiffin Twp, 2.724 ac., Tiffin Twp, 10.72 ac., Tiffin Twp, 11.694 ac., Tiffin Twp, 83.908 ac., Tiffin Twp, 9.397 ac., Tiffin Twp, 66.431 ac., West Union Village, 0.112 ac., lot 42, West Union Village, 0.56 ac.

Steven A. Rainwater, Waynette Rainwater to Shane Alan Tomlin, Liberty Twp, 0.534 ac., lot 14

Joyce Shoemaker Dec’d to Duane Anthony Drummond, Don A. Burchett, Franklin Twp, 75.535 ac., Franklin Twp, 136.473 ac., Franklin Twp, 2.229 ac., Franklin Twp, 43.740 ac., Franklin Twp, 112.860 ac., Meigs Twp, 47.701 ac., Franklin Twp, 69.723 ac., Meigs Twp, 0.715 ac.

Frank R. Hornback Dec’d to Frank R. Hornback & Anna M. Hornback Trust, Bratton Twp, 97.75 ac.

January 14, 2022

David R. Miller, Gretchen L. Miller to Daniel J. Miller Trustee, Mary Miller Trustee, Daniel J. Miller Trust, Mary Miller Trust, Winchester Village, 3.009 ac.

Randal Ray Gulley Dec’d to Lorie Darlene Toller, Sprigg Twp, 0.577 ac.

11B Construction LTD, Dan Guerin to Victoria Hanson, Robert Dunaway, Manchester Village, 0.287 ac., lots 599 & 600

David J. Everson, Catherine A. Everson, Catherine Everson to Larry W. Curtis, Liberty Twp, 17.469 ac.

Jeffrey A. Hoop, Michelle R. Hoop to Paulette R. Condon Trustee, John H. Condon Trustee, Paulette R. Condon Trust, West Union Village, 5.373 ac.

Joyce Shoemaker Dec’d to Jean Ann Guthrie, Franklin Twp, 21.613 ac.

Paul E. Scott Trustee, Rob Bischoff Trust, Rob Bischoff Living Trust Agreement to Beechnut Farm LLC, Tiffin Twp, 0.685 ac., West Union Village 0.068 ac., lot 104

Pat Raines, Pat E. Raines, Patrick E. Raines, Brenda Raines, Brenda J. Raines, Brenda Jo Raines, Todd Raines, Todd B. Raines, Melanie Raines, Greg Raines, Gregory A. Raines, Tami Raines, Tami J. Raines to Todd B. Raines, Melanie S. Raines, Gregory A. Raines, Tami J. Raines, Scott Twp, 27.50 ac., Wayne Twp, 151.555 ac., Scott Twp, 115.407 ac. , Oliver Twp, 7.700 ac., Winchester Village, 151.095 ac., Wayne Twp, 26.551 ac., Wayne Twp, 85.783 ac., Scott Twp, 54.145 ac., Scott Twp, 234.996 ac., Wayne Twp, 26.172 ac., Meigs Twp, 30.3536, Wayne Twp, 84.477 ac., Wayne Twp, 69.183 ac., Wayne Twp, 1.200 ac., lots 5, 6, 7 & 8, Wayne Twp, 47.994 ac., Scott Twp, 44.58 ac., Wayne Twp, 40.120 ac.

James E. Kidder Dec’d to Emily Wynett, West Union Village, 0.319 ac., lot 3, West Union Village, 0.048 ac., lot 2

US Bank Trustee by POA, Firstar Trust Company Trustee, Manufactured Housing Contract Senior Subordinate pass-through certificate trust 1995-9 to Michael Felts, Liberty Twp, 0.631 ac., lot 7

Julie Adams, Amber Adams to Mary M. Hoffer, Christian A. Hoffer, Oliver Twp, 0.919 ac., Tiffin Twp, 6.211 ac.

Mariam F. McClanahan to Leslie A. McClanahan, Sprigg Twp, 1.00 ac.

Lawrence R. Hayward to Christopher M. Hjelm, Molly C. Hjelm, Oliver Twp, 17.150 ac.

David J. Souder, Kristen Souder to Brandon Bolender, Wayne Twp, 9.673 ac.

David J. Souder, Kristen Souder to Brandon Bolender, Wayne Twp, 19.939 ac.

Robert Bennett Trustee, Bennett Family Trust to Elijah Ryan Arrasmith, Peebles Village, 0.39 ac.

Austin G. Stamper, Illiana Stamper to Keith M. Mack, Danna D. Bennett, West Union Village, 0.293 ac., lots 20, 21, 22 & 23

Rick L. Looney, Crystal J. Looney to Danny Pendergraft, Lean Pendergraft, Peebles Village, 0.0825 ac., lot B, Peebles Village 0.083 ac., lot A

Cheryl C. Campbell, Cheryl Christine Campbell to Christopher Alan Combs, Manchester Village, 0.268 ac., lot 9

Philip E. Daniels, Brigitte T. Daniels, Roderick W. Daniels, Resheena L. Daniels Wallace Trustee, Resheena L. Daniels Wallace Trust to Samuel Bradley Cole, Peebles Village, 0.1723 ac., Peebles Village 0.1724 ac.

Mary A. Carrow, Ricky L. Carrow by POA to David B. Miller, Manchester Village, 0.168 ac., lots 640 & 641, Manchester Village 0.113 ac., lot 645, Manchester Village 0.113 ac., lot 641

Wilma J. Nichols Trustee, Richard L. Nichols Trust, Richard L. Nichols Revocable Living Trust, Wilma J. Nichols Trust, Wilma J. Nichols Revocable Living Trust to Alana Wood, Jeremy Wood, West Union Village, 5.966 ac.

Darla G. Copas Dec’d to Ronald Copas, Doris Schatzman, Tiffin Twp, 37.295 ac., Tiffin Twp, 11.799 ac., Tiffin Twp, 2.724 ac., Tiffin Twp, 10.72 ac., Tiffin Twp, 11.694 ac., Tiffin Twp, 83.908 ac., Tiffin Twp, 9.397 ac., Tiffin Twp, 66.431 ac., West Union Village, 0.112 ac., lot 42, West Union Village, 0.56 ac., Tiffin Twp, 2.216 ac., Tiffin Twp, 1.102 ac.

Brett Hancock, Christina Hancock to WGH Realty LLC, Manchester Village, 0.248 ac., lots 696 & 698, Manchester Village, 0.200 ac., lots 201, 202 & 203

Amy Swango to Brian K. Swango, Bratton Twp, 3.000 ac.

Mitchell W. Boldman, Julia Boldman to Mike Ewald, Brush Creek Twp, 2.6570 ac.

Susan Shupert to Donald R. Shupert, Christopher W. Shupert, Tiffin Twp, 81.699 ac.

Sharon R. Brown to Sharon R. Brown, Jacinda R. Brown, Wayne Twp, 12.27 ac.

David A. Davis Sr , Nina L. Davis to David A. Davis Sr, Nina L. Davis, Tiffin Twp, 33.255 ac., Brush Creek Twp, 1.135 ac.

Dodge Clayton Estle, Dodge Estle to Leigha Sayre, West Union Village, 0.41 ac. lots 26 & 27

Julie Brock, Daniel Brock, Daniel M. Brock to Huntington National Bank, Green Twp, 6.79 ac.

Thomas H. Barnhart III, Amanda Barnhart by POA, Amanda M. Barnhart by POA to George Moore, Liberty Twp, 10.339 ac.,

Karen A. Losacker, James E. Losacker to James E. Losacker Trustee, Karen A. Losacker Trustee, Losacker Family Revocable Trust, Oliver Twp, 19.650 ac.