Peebles Elementary holds annual Spelling Bee

PES Spelling Bee Winners: First place - Calen Vogler, Second place - Emily Edmisten, Third place - Annabelle Wallace, and Fourth place - Zander Haberzettl.

Peebles Elementary School Spelling Bee Participants. In no particular order: Slade Abbott, Carson Storer, Easton Wallingford, Chloe Myers, Kaylee Gibson, Zaylee McClanahan, Cale Campbell, Brianna Hedrick, Tanner Evans, Emmery Tolle, Annabelle Wallace, Madeline Engle, Crew Wilson, Allena Leggett, Kate Myers, Riley Byers, Kaitlyn Crownover, Maylinn Thompson, Emily Edmisten, McKenslee Cooper, Draven Gardner, Walker Newman, Lucy Krieger, Holden Crum, Alanis Young, Calen Vogler, Liam Farahay, Cody Tolle, Kendall Myers, Steven Zinser, Zander Haberzettl, KiAnna McKinley, Amryn Carroll, Brooke Long, Braylen Stephens, Makenna Purvis.

PES Spelling Bee Winners: First place – Calen Vogler, Second place – Emily Edmisten, Third place – Annabelle Wallace, and Fourth place – Zander Haberzettl.