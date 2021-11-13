Sixth Grade
All A’s: Calen Vogler, Lauren Shreve, Boone Minton, Amryn Carroll
All A’s & B’s:Adalynn Davis-Steward, Emily Jackson, Kendall Myers, Alanis Young, Ethan Chamblin, Cole Elliott, Olivia Tolle, Makenna Purvis, Emily Burns, Bo Johnson, Laikin Newman, Braylen Stephens, Steven Zinser, Lillian Blythe, Kyliemae Hayslip, Peyton Smalley, Daelynn Ward
Fifth Grade
All A’s: Walker Newman, Allena Leggett, McKenslee Cooper,
All A’s & B’s: Riley Byers, Kaitlyn Crownover, Jaxson McCleese, Caleb Johnson, Leila Nichols, Izzy Hawkins, Katelynn Myers, Crew Wilson, Emily Edmisten
Fourth Grade
All A’s: Cale Campbell, Dayzee Wheeler, Ross Davis, Gemma Wilson, Annabelle Wallace, Kaydence Hauck, Bella Skaggs, Slade Abbott, Zaylee McClanahan, Chloe Myers
All A’s & B’s: Kodi Hurkes, Tannor Evans, Leona Meade, Landon Mollett, Emma Rhoads, Allie Brown, Elizabeth Boldman, Maddie Engle, Case Minton, Kendi Minton, Emery Tolle, Trace Trotter, Emmy Whittington, Keller Wilson, Easton Wallingford, Madison Isaac, Kenne Maxwell, Lincoln Mountjoy, Brantley Myers, Abby Shay, Carson Storer, Briley Thompson, Ollie Bradford, Kaylee Gibson, Emma Gooding, K.J. Kinhalt, Nakiah McCann, Zane Scott, Cooper Seaman, Maddie Stevenson, Chase Swayne-Fossyl
Third Grade
All A’s: Andrew Lux, Chloe Tolle, Dayla Vogler, Violette Gonzalez, Rylan Tolle
All A’s & B’s:Isaac Chamblin, Rylan Farmer, Eli Gibson, Blazia McCann, Langston Smigh, Kinleigh Spaniol, Kyleigh Bumgardner, Jocelynn Duffey, Brielle Trantow, Case Yates, Zane VanFleet, Serenity Beckwith, Addison Heddleston, Kendall Holbrook, Raelynn Swango, Xavier Thomas, Abigail Hanes, Raylynn Horn, Joseph Langdon, Effie Mills, Kinlee Salmons
Second Grade
All A’s: Asher Beam, Keira Martin, Chevy McCann, Nicolas Salcedo, Lydia Myers, Aleeyah Perdue, Jackson Rady, Eric Rodgers, Peyton Rothwell, Kailee Setty, Adalyn Bailey, Collier Carroll, Liam Carroll, Emily Parker, Camden Pryor, Ryker Richards, Gavin Campbell, Kanon Craft, Kaiden Fossyl, Larry Myers, Henry Pertuset, Celene Porter
All A’s & B’s: Danielle Fizer-Allinger, Cathleen Wilson, Trevin Young, C.J. Burns, Jeffrey Newman, Kylian Thorp, Sophia Watson, Haylo Beckman, Lane Cooper, Royce Blythe, Savannah Crothers, Mikayla Crownover, Christian Crownover, Christian McClary, Maddie Staggs, Charles Oney, Jason Trotter
First Grade
All A’s: Stetson Alexander, Anthony Heddleston, Trudi Kremin, Avery Myers, Noah Poe, Ava Smalley, Camdyn Tolle, Emmit Langdon, Claire Shady, Marcus Shearer, Avery Stephens, Grayson Conley, Dante Gardner, Katelynn Irvine, Oliver Holt, Lydia Skaggs
All A’s & B’s: Teagen Dick, D’Angelo Kelley, Payton McGlothin, Ryan Speakman, Mason White, Kaiser Hanson, Piper Page, Ryder Penn, Lilly Scott, Chase Spires, Logan Case, Cameron Helton, Nevaeh Isaac, Wylie Newman, Charlie Page, Whitley Smart, Japheth Stadola, Elias Ayers, Xavier Nesbitt, Rozalina Vigil, Audrianna Wolford